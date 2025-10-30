Вышел трейлер семейной комедии "Пушистые каникулы", который покажут в кино с 6 ноября

"Пушистые каникулы" — история о детях и говорящем скунсе, которые пытаются спасти любимый лагерь.

Вышел официальный трейлер семейной комедии "Пушистые каникулы", которую в российском прокате покажут с 6 ноября. Релиз подготовили компании Arna Media и "Ракета Релизинг".

Главные герои картины – Мая и Ян, дети с разными характерами, которые проводят лето в одном лагере. Когда выясняется, что территорию собираются застроить, ребята решают спасти место, где провели лучшие каникулы. Их надежда – древняя легенда о загадочном медведе, живущем в лесу. На поиски доказательств существования зверя дети отправляются вместе с необычным спутником – говорящим скунсом по имени Фриц, остроумным и не по годам мудрым зверьком.

Кадр из фильма &#34;Пушистые каникулы&#34; (2025), реж. Сильвия Кер

Режиссёром фильма выступила Сильвия Кер, ранее работавшая над сериалами "Элита" и "Галерея Вельвет". Голос Фрица озвучил комик Карлос Латре, а роли детей исполнили Юлия Райя и Мартин Абелло Севильяно.

Кадр из фильма &#34;Пушистые каникулы&#34; (2025), реж. Сильвия Кер

Съёмки проходили на природе в Испании – в живописных районах Сории и Вискайи. Создатели отмечают, что хотели передать атмосферу детской смелости и показать, как важны дружба и забота о мире вокруг.

Кадр из фильма &#34;Пушистые каникулы&#34; (2025), реж. Сильвия Кер

По духу "Пушистые каникулы" близки зрителям, которые любят добрые приключения вроде "Паддингтона" или "Кролика Питера": в фильме есть юмор, теплая семейная интонация и красивая визуальная история.

Премьера фильма состоится 6 ноября во всех кинотеатрах страны.

