Афиша мероприятий на ноябрь-2025: выставки, спектакли и концерты

Театр

Гастромюзикл "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА"

Данная гастромузыкальная новинка – это результат работы команды создателей нашумевшего гастромюзикла "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ". В новой постановке действие вновь происходит в столице, только на этот раз город раскрывается перед зрителем с другой стороны – мистической, страстной, полной соблазнов.



На сцене звучат знакомые хиты 1990-х и 2000-х годов в новых аранжировках и живом исполнении. Декорации, свет, звуко-визуальные эффекты, хореографические номера и, конечно, гастрономия – все это погружает зрителя в мир героев спектакля.А за гастрономическую часть традиционно отвечает один из лучших ресторанных проектов России – Pinskiy&Co.

Где: Театр "Одеон", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., д.15

Когда: премьера 31 октября, далее каждую неделю со вторника по воскресенье

Категория 12+

Мюзикл "Гладиатор"

Рок-мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. На сцене разворачивается трагическая история полководца, любимца императора, который становится жертвой предательства. Лишившись всего, он сохраняет лишь одну ценность – непреклонную силу духа и жажду мести. А позже, восстав из пепла, становится символом надежды и сопротивления для угнетенного народа. За режиссуру мюзикла отвечает Рамзила Минибаевй, а идею разработали Константин Скрипалев и Анна Скрипалева в сотрудничестве с Петром Елфимовым и Вадимом Лановым, которые написали музыку и тексты. Анна Скрипалева также является автором либретто.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 15 ноября в 20:00

Категория 16+

"Ревизор: комедия в стихах"

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова приглашает на спектакль "Ревизор: комедия в стихах" по мотивам пьесы Н.В. Гоголя. Классическая комедия в постановке Юрия Квятковского получит новое звучание в формате хип-хоп-спектакля – классический гоголевский текст зазвучит ритмами бита, а монологи героев превратятся в зажигательные баттлы и откровенные рэп-исповеди. Стихи к спектаклю написал Лев Киселев, художник-постановщик – Антон Левдиков.



Где: Московский Губернский театр, малая сцена

Когда: 21 ноября в 19:00, 22 ноября в 18:00

Категория: 12+

Симфоническое мультимедийное шоу "МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА"

Театр "ОДЕОН" представляет мультимедийное шоу "МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА", где прозвучат фантастические хиты маэстро в новом, неожиданном свете. Мероприятие проходит в сопровождении Imperialis Orchestra – коллектива музыкантов, завоевавших признание у широкой публики. Важной частью атмосферы театра является утонченная авторская кухня.

Где: Театр "Одеон", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., д.15

Когда: премьера 31 октября, далее каждую неделю со вторника по воскресенье

Категория 12+

Спектакль "Снежный вальс"

Спектакль поставлен по пьесе "Плененные в снегу" современного английского драматурга Питера Куилтера. Главные герои по имени Патрик и Джудит (их играют Мария Порошина и Ярослав Бойко) – соседи, которые раньше никогда не встречались. Потому что они настолько разные, что сложно предположить, какие силы смогли бы их соединить. Но они все-таки оказались вместе с одном помещении, запертые внезапным снегопадом.



Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 20 ноября в 19:00

Симфоническое мультимедийное шоу "BTS MIKROKOSMOS

"BTS MIKROKOSMOS" – это симбиоз живой музыки и захватывающего визуального контента. Зрители совершат путешествие по самым значимым композициям популярной южнокорейской группы BTS в симфоническом звучании, а мультимедийные проекции и световые эффекты оживят истории, скрытые в каждом треке. Мероприятие проходит в сопровождении "STL-band". Важной составляющей атмосферы театра является изысканная авторская кухня.

Где: Театр "Одеон", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., д.15

Когда: 7 и 15 ноября

Категория 6+

Детям

Детский музыкальный спектакль "Приключения Тома Сойера"

"Приключения Тома Сойера" – трогательная история о том, как важно сохранять в себе детскую искренность и веру в чудеса, даже когда трудности жизни подкидывают свои порой жестокие уроки. Спектакль станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов, наполняя их сердцем светом и надеждой.



Где: Театр Гоголя, ул. Казакова, 8

Когда: 8 ноября в 12:00

Категория 6+

Фильм "Пушистые каникулы"

6 ноября в широкий прокат выходит семейный фильм "Пушистые каникулы". В центре повествования – двое девятилетних друзей. Их летний лагерь, ставший вторым домом, хотят снести, чтобы построить роскошный курорт. Но дети не намерены сдаваться. В путешествии по лесу их сопровождает неожиданный помощник – Фриц, обаятельный говорящий скунс с язвительным характером и таинственным прошлым. Вместе они отправляются в дикую природу, чтобы найти подтверждение сказочному преданию и доказать, что детская храбрость способна творить чудеса.



Где: во всех российских кинотеатрах

Когда: с 6 ноября

Категория 6+

Концерты

Гала-концерт Хиблы Герзмава

17 ноября на сцене Большого зала Московской консерватории выступит мировая оперная звезда, народная артистка России Хибла Герзмава. Признанная оперная дива в очередной раз поразит слушателей неповторимым тембром, образцовой техникой, выдающейся актерской игрой и продуманностью каждого образа. В сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра и художественного руководителя оркестра Ивана Никифорчина оперная певица исполнят арии и романсы русских и зарубежных композиторов.



Где: Большой зал Консерватории им. П. И. Чайковского

Когда: 17 ноября, 19:00

Категория 6+

Трибьют-шоу Адриано Челентано "Я тебя люблю!"

20 ноября в Доме Музыки оркестр "Русская Филармония" представит новый проект – трибьют-шоу Адриано Челентано "Я тебя люблю!". Для участия в этом концерте из Италии прилетят певец Фабио Курто, дирижер Роберто Молинелли и певица Кларисса Вики.

Когда: 20 ноября, 19:00

Где: Московский международный дом музыки

Категория 6+

"Распад атома": трагическая судьба забытого гения

10 ноября в Московском Международном Доме музыки состоится премьера спектакля "Распад атома", посвящённого судьбе гениального русского композитора Германа Галынина. Спектакль – попытка вернуть музыку Германа Галынина современному слушателю. Музыка композитора прозвучит в исполнении Симфонического оркестра радио "Орфей" под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева. В спектакле также примут участие пианист, победитель II Международного конкурса имени Сергея Рахманинова Владимир Вишневский и народный артист РФ Владимир Шульга.



Где: Московский международный дом музыки, Зал имени Е.Ф. Светланова

Когда: 10 ноября, 19:00

Категория 6+

Золотые хиты Сан-Ремо

На сцене Дома Музыки вместе с оркестром "Русская Филармония" выступят итальянские певцы Кларисса Вики и Фабио Курто, а также финалисты шоу "Голос" и шоу "Ну-ка, все вместе" Марианна Савон и Эдвард Хачарян. В их исполнении прозвучат мегахиты звезд Сан-Ремо – Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Pupo. За дирижерским пультом – председатель жюри, дирижер итальянского фестиваля "Сан-Ремо" Роберто Молинелли.

Когда: 19 и 26 ноября, 19:00

Где: Московский международный дом музыки

Категория 6+

Искусство

Выставка "ПРЕДчувствие"

6 ноября 2025 года в Столичной Галерее Художников совместно с Галереей SNEG состоится открытие персональной выставки российского художника Виктора Яичникова "ПРЕДчувствие". Виктор Яичников – известный российский художник, член Союза художников РФ, один из самых востребованных авторов современного художественного процесса, внесенный арт-критиками в число лучших современных художников. Открывающаяся выставка – десятая персональная в творчестве автора.



Где: Столичная Галерея Художников, Ленинградский проспект, 24

Когда: 6-13 ноября

Категория 12+

Экспозиция "Слушай беззвучие"

Экспозиция "Слушай беззвучие" – это пространство тишины. Это выставка о звуках, которых нет, о мыслях, спрятанных в цвете, форме и взгляде. Здесь художники превращают свою тишину в язык искусства – где кисть звучит громче слов, а пауза становится смыслом. Каждая работа, как внутренний аккорд, как эхо того, что мы чувствуем, но не произносим. На выставке будут представлены около ста работ сорока московских и питерских художников, работающих в разных жанрах и техниках.



Где: Столичная Галерея Художников, Ленинградский проспект, 24

Когда: 15-24 ноября

Категория 12+

Выставка "Вдохновленные солнцем"

В конце ноября в Москве уникальная выставка картин столичной художницы Анны Дауетас. Каждое полотно словно пропитано светом яркого летнего солнца и открытостью красок. А ценитель найдет в картинах Анны отголоски творчества Анри Матисса, Дэвида Хокни и Хулио Ларраза. Выставка "Вдохновленные солнцем" станет первой персональной выставкой автора.

Где: Столичная Галерея Художников, Ленинградский проспект, 24

Когда: 25 ноября – 2 декабря, ежедневно с 11:00 до 23:00

Категория 12+

Выставка фарфора "Динамика Хрупкого"

SISTEMA GALLERY представляет выставку советского и современного фарфора из частной коллекции Натальи Сепиашвили "Динамика хрупкого", которая объединяет в одном пространстве около 25 произведений Ивана Асиновского (р.1980) и Сергея Орлова (1911-1973) – двух скульпторов, принадлежащих к разным эпохам, но одинаково увлеченных пластическими возможностями фарфора. Даты проведения выставки: 12 ноября – 14 декабря 2025.

Где: Бобров пер., 4, стр. 4

Когда: 12 ноября – 14 декабря, ежедневно с 11:00 до 20:00

Категория 0+

Выставка "РусАртСтиль"

С 19 по 23 ноября в историческом районе Москвы развернется настоящий фестиваль красоты и талантов – Х Юбилейная выставка народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль". Организаторы собрали самых талантливых мастеров со всей России. Более 250 уникальных творцов из 37 регионов привезут свои работы в Москву. Также на выставке в этом году откроется салон "Территория российской моды", где модельеры и дизайнеры представят новые коллекции авторской одежды и аксессуаров, в том числе с использованием национальных мотивов, а также молодежную линейку одежды с элементами русского кроя.



Когда: 19-23 ноября

Где: ВЦ "Ивент-холл Даниловский", ул. Дубининская, 71

Категория 0+

Скоро

Новый год с МГАСО

30 декабря 2025 г. Московский государственный академический симфонический оркестр в 26-ой раз представит традиционный концерт "Новый год с МГАСО" в Большом зале консерватории. Каждый раз оркестр переносит слушателей в чарующий мир праздничной Вены под музыку семейства Штраусов и их современников.



Когда: 30 декабря, 19:00

Где: Большой зал Консерватории им. П. И. Чайковского

Категория 6+

Детское новогоднее шоу "История игрушек"

20 декабря в концертном зале "Москва" на территории парка "Остров Мечты" состоится премьера грандиозного новогоднего шоу "История игрушек". Впервые на одной сцене соберутся любимые герои телеканала "МУЛЬТ": Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. "История игрушек" обещает стать настоящей феерией: зрителей ждет шоу с участием свыше 200 артистов, 300 уникальными костюмами и ожившими на сцене 50 персонажами.

Когда: 20-21 декабря, 24-30 декабря 2025 г., 2-8 января 2026 г.

Где: парк "Остров мечты", проспект Андропова, д.1

Категория 0+

"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию





Этой зимой сцена Live Арены преобразится в сказочный город Музыколандию. С 24 по 27 декабря здесь развернется мультижанровое шоу "Секрет Новогодних игрушек" – новая работа от создателей "Рождества в Музыколандии". В центре сюжета – трогательная история девочки Светы, которая, взрослея, начинает терять интерес к своим куклам. Однако в волшебную новогоднюю ночь грань между реальностью и вымыслом стирается, и игрушки отправляются в невероятное путешествие.

Когда: 24-27 декабря

Где: Live Арена

Категория 0+