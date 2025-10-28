Театральный модернизм сегодня: переосмысляя Уайлдера, Уильямса и Лорку на сцене Электротеатра

Пока будет существовать российский театр, в его репертуаре останется классика – традиция в нашей стране достаточно сильна, да и представить себе искусство с многовековой историей без его "золотой коллекции" сложно. C современностью на отечественной театральной сцене дела обстоят не так определенно: важно выбрать сильное произведение, не прогадать с актуальностью, а еще попасть в сердцевину зрительских ожиданий.





Обращение к форматам эпохи модернизма – достойный выход из сложившегося положения: модернизм бывает предсказуемым, но никак не скучным, в фокусе его ярких, эмоциональных произведений – всегда человек. Главный герой модернистских пьес любит, творит, страдает – одним словом, живет жизнь, свою или чужую, но практически единолично. Сегодня это выглядит утопией, самонадеянностью … и все-таки вдохновляет: вернуться в совершенно иной модус существования, расправить крылья для более ровного полета.





Афиша Электротеатра Станиславский в сезоне 2025/2026 построена вокруг наследия Бориса Юхананова, художественного руководителя театра, ушедшего из жизни этим летом. Оммаж фигуре режиссера происходит как на сцене театра, так и на экране: например, в рамках кинопрограммы "Сине Фантом" (18+), а также в пространстве мультижанровых видеоинсталляций. Кроме того, ученики Юхананова представили собственные режиссерские работы в стенах Электротеатра за последние несколько лет. Среди них много авторских переосмыслений новой классики – преимущественно, пьес европейских писателей за период 1930х–1950х годов. Три сюжета от режиссеров Электротеатра Станиславский ниже как проводники в мир блистательного театрального модернизма в современном прочтении:

"Служанки бульвара Сансет" (18+)