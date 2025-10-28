Театральный модернизм сегодня: переосмысляя Уайлдера, Уильямса и Лорку на сцене Электротеатра

Любовь, свобода, семейные перипетии – модернистская проза обретает новое прочтение в работах молодых режиссеров.
Пока будет существовать российский театр, в его репертуаре останется классика – традиция в нашей стране достаточно сильна, да и представить себе искусство с многовековой историей без его "золотой коллекции" сложно. C современностью на отечественной театральной сцене дела обстоят не так определенно: важно выбрать сильное произведение, не прогадать с актуальностью, а еще попасть в сердцевину зрительских ожиданий.
Обращение к форматам эпохи модернизма – достойный выход из сложившегося положения: модернизм бывает предсказуемым, но никак не скучным, в фокусе его ярких, эмоциональных произведений – всегда человек. Главный герой модернистских пьес любит, творит, страдает – одним словом, живет жизнь, свою или чужую, но практически единолично. Сегодня это выглядит утопией, самонадеянностью … и все-таки вдохновляет: вернуться в совершенно иной модус существования, расправить крылья для более ровного полета.
Афиша Электротеатра Станиславский в сезоне 2025/2026 построена вокруг наследия Бориса Юхананова, художественного руководителя театра, ушедшего из жизни этим летом. Оммаж фигуре режиссера происходит как на сцене театра, так и на экране: например, в рамках кинопрограммы "Сине Фантом" (18+), а также в пространстве мультижанровых видеоинсталляций. Кроме того, ученики Юхананова представили собственные режиссерские работы в стенах Электротеатра за последние несколько лет. Среди них много авторских переосмыслений новой классики – преимущественно, пьес европейских писателей за период 1930х–1950х годов. Три сюжета от режиссеров Электротеатра Станиславский ниже как проводники в мир блистательного театрального модернизма в современном прочтении:
"Служанки бульвара Сансет" (18+)
|Режиссер
|Владимир Коренев
|Премьера
|2019 год
В основе дебютного спектакля Владимира Коренева – пьеса Жана Жене "Служанки" (18+) и наверное более известный для широкого аудитории фильм Билли Уайлдера "Бульвар Сансет" (16+). Джо, молодой писатель, голодный до признания и еще более жаждущий поправить свое материальное состояние, встречается с одинокой, стареющей дивой немого кино, Нормой Дезмонд. Сведенная волей судьбы пара решает сотрудничать: только Джо не готов выходить за рамки рабочего контракта – написания сценария фильма и получения за него вознаграждения, а Норма, напротив, готова на все ради всеобщего внимания, любви и славы. Спектакль о том, как обходиться с амбициями и желаниями, которые не находят поддержки у жизни. Служанки кинозвезды, Соланж и Клер, хотя и являются героинями второго плана, привносят в сюжет важную для его понимания многослойность.
"Дом Бернарды Альбы" (18+)
|Режиссер
|Алиса Селецкая
|Премьера
|2016 год
Дом, в котором все происходит вовремя и по правилам, он выглядит идеальным со стороны – по крайней мере, в округе ему завидуют. А внутри этого дома… замолчанные эмоции, подавленные желания и просто отсутствие свежего воздуха. Пьеса была написана известным испанским драматургом Федерико Гарсиа Лоркой за несколько лет до его трагической кончины – писатель был расстрелян франкистами. Хотя Лорка повествует историю конкретной семьи – испанки по имени Бернарда Альба, ее пяти дочерей и престарелой матери – нарратив выходит далеко за рамки внутрисемейной драмы. Цена свободы высока, но тем, кто решился за нее бороться, терять нечего. В работе режиссера Алисы Селецкой форма спектакля, включая сценографию и пластику, удачно вторит его содержанию: выйти за границу дозволенного невозможно, иначе эта страница жизни будет перевернута навсегда.
"Кошка на раскаленной крыше" (16+)
|Режиссер
|Полина Fractall
|Премьера
|2019 год
Писатель Теннесси Уильямс часто посвящал свои произведения жизни семей на юге Америки. В середине ХХ века повседневный быт рядового американца протекал на фоне бума массовой культуры, возрастающего информационного давления и лоббирования новых идеалов. На первый взгляд, рассказ о людях, ведущих свое существование среди семейных ужинов у телевизора, поездок на автомобиле в город и ссор за бутылкой виски, не выглядит как многообещающая фабула. Однако Уильямс, тонкий художник и психолог, умел обозначить важные ноты в фоновом шуме, передать дух времени через проблемы и чаяния отдельно взятой семьи. Режиссер спектакля в Электротеатре, Полина Fractall, совместно с художником, Варварой Тимофеевой, неожиданно обыграли сценическое действие обстановкой кинопавильона – таким образом, стирая границу между жизнью на экране и "здесь и сейчас".
