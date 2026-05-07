Второй сезон сериала "Гарри Поттер" начнут снимать до премьеры первого

Продолжение будет основано на книге "Гарри Поттер и Тайная комната". Съемки новых эпизодов стартуют уже осенью 2026 года, практически сразу после завершения работы над первым сезоном. Таким образом HBO пытается сократить паузу между сезонами, учитывая возраст юных актеров, которым предстоит взрослеть вместе со своими персонажами.

HBO объявил о продлении сериала по "Гарри Поттеру" на второй сезон еще до премьеры первого. Решение было принято за семь месяцев до премьеры проекта, что стало одним из самых ранних продлений для крупной франшизы последних лет.

Первый сезон, который будет посвящен событиям "Философского камня", выйдет 25 декабря 2026 года. Главные роли исполняют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут, сыгравшие Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли соответственно. Они уже стали звездами Голливуда из-за повышенного внимания к проекту. Кстати, его создатели ранее заявляли, что планируют экранизировать все семь книг Джоан Роулинг, выделяя каждому роману отдельный сезон. Будет ли восьмой сезон по пьесе "Проклятое дитя", вышедшей в 2016 году, пока неизвестно.

Одновременно HBO усилил творческую команду проекта. К шоураннеру Франческе Гардинер присоединился сценарист Джон Браун, работавший над первым сезоном. Ранее он участвовал в создании сериалов "Наследники", "Отбросы" и "Франшиза". Решение расширить руководство шоу связано с плотным производственным графиком и необходимостью параллельно готовить сразу несколько этапов франшизы.

Проект остается одним из главных релизов HBO ближайших лет. В марте первый тизер сериала установил рекорд платформы HBO Max, собрав более 277 миллионов просмотров за первые двое суток. На фоне такого интереса руководство студии практически не скрывает уверенности в долгосрочном успехе новой телеадаптации.

Известно также, что сериал станет более подробной версией истории о юном волшебнике по сравнению с фильмами Warner Bros. Создатели обещают уделить больше внимания сюжетным линиям и персонажам, которые ранее были сокращены или полностью отсутствовали в полнометражной франшизе.

Дополнительно HBO запускает официальный подкаст по киновселенной "Гарри Поттера". Первые выпуски выйдут уже в мае и будут посвящены разбору "Философского камня".