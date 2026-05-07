Песня JONY и EMIN стала мировым хитом из-за ИИ-видео про фрукты

Песня "Камин" JONY и EMIN, выпущенная еще в 2020 году, неожиданно переживает вторую волну популярности благодаря вирусным роликам с нейросетевой анимацией. Трек стал главным саундтреком абсурдных ИИ-сериалов про отношения фруктов и овощей, которые массово распространились в соцсетях.

В роликах – драматические сюжеты с человеческими эмоциями. Бананы, клубника, яблоки и огурцы влюбляются, ссорятся, устраивают сцены ревности и переживают измены. Один из самых популярных сценариев строится вокруг беременности, после которой выясняется, что ребенок оказался другим фруктом. На фоне таких видео чаще всего звучит именно "Камин".

На волне вирусного тренда композиция поставила рекорд на YouTube Music. Трек собрал около порядка 880 миллионов прослушиваний и сумел обойти по популярности релизы Тейлор Свифт, Джастина Бибера и Дрейка. Также обсуждается и финансовая сторона успеха: блогеры подсчитали, что только на роялти JONY мог заработать около 224 миллионов рублей или примерно три миллиона долларов.

Рост популярности сказался и на общей статистике артиста. Аудитория JONY на YouTube Music достигла более 820 миллионов слушателей, тогда как показатели Тейлор Свифт на платформе оцениваются примерно в 400 миллионов. Сам клип "Камин" на YouTube уже превысил 272 миллиона просмотров.

На фоне неожиданного успеха исполнители оперативно отреагировали на мировой интерес к композиции и выпустили англоязычную версию "Камина". Таким образом трек, который шесть лет назад был обычным русскоязычным релизом, внезапно стал международным интернет-феноменом.