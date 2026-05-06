"Войну и мир" Сарика Андреасяна номинировали на Golden Trailer Awards 2026

Сразу несколько российских фильмов и сериалов вошли в список номинантов американской премии Golden Trailer Awards 2026, которую в индустрии нередко называют "Оскаром" для специалистов по киномаркетингу. Награда ежегодно отмечает лучшие трейлеры, постеры, телевизионные ролики и рекламные кампании в сфере кино и стриминговых проектов.

Одним из самых обсуждаемых российских участников стала экранизация "Войны и мира" Сарика Андреасяна. Проект, премьера которого ожидается только в 2027 году, получил номинацию за лучший иностранный постер. При этом внутри российской индустрии будущий фильм уже неоднократно становился объектом критики и скепсиса, однако на международной площадке маркетинговые материалы картины привлекли внимание организаторов премии.

Сразу в двух категориях представлена "Алиса в Стране чудес". Трейлер проекта поборется за звание лучшего иностранного комедийного трейлера, а также лучшего иностранного семейного или анимационного трейлера. В этой же категории оказался и фильм "Горыныч".

В числе номинантов также оказались "Волчок" – в категории лучшего иностранного экшен-трейлера, "Левша" – за лучший иностранный тизер, а проекты "Лермонтов" и "Мажор в Дубае" получили упоминания за лучшую музыку в иностранном трейлере.

Также премия уделила внимание российским сериалам и телевизионному маркетингу. "Фишер. Затмение" номинирован сразу в двух категориях – за лучший хоррор/триллер ТВ-спот и лучший музыкальный ТВ-спот. "Душегубы. 1989" претендует на награды за лучший трейлер или тизер стримингового сериала и лучший ролик со съемочной площадки. Кроме того, проект "Дети перемен" вошел в список претендентов с моушн-постером.

Golden Trailer Awards проводится с 1999 года и считается одной из главных международных премий в области продвижения кино и сериалов. В 2026 году среди студий по числу номинаций лидирует Disney, а самым упоминаемым проектом стал сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри". Церемония вручения наград пройдет 28 мая в Беверли-Хиллз, в Saban Theater.