Перья, дао и ренессанс в искусстве Чжоу Ивэня: выставка "За осенью весна" в ММОМА

Наступает осень, а это значит… что потом будет весна – так мыслит китайский художник Чжоу Ивэнь, чья персональная выставка открылась 27-го августа в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре. Носитель восточного мировоззрения, Чжоу Ивэнь вдумчиво пропускает через себя потоки времени и запечатлевает на полотнах неизбежные изменения в окружающем мире – прежде всего, в его природной первооснове.





В экспозицию вошли более 50 работ китайского автора в технике графики, живописи и реди-мейд объектов. Это сравнительно немного, особенно если вспомнить предшествующие проекты его соотечественников в ММОМА: например, персональные выставки художников Ма Кэ, Го Сяобиня, а также обзор коллекции Александра Чистякова по современному искусству КНР. Однако полусотни работ в залах на Гоголевском оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать настрой Чжоу Ивэня: звучать на привычном ему языке метафор и интуитивных озарений – оставаясь доступным для понимания западному зрителю, ориентированному на четкую семантику и ярко выраженную художественную форму.





Открытость к диалогу и умение быть собой в разной степени проявляются в экспонируемых на выставке работах. В частности, картины Чжоу Ивэня с пером (символизирующим возрождающееся духовное начало) более всего тяготеют к восточному образу мысли: слои линий, щедро покрывающие холст, сообщают смотрящему зашифрованный смысл через цвет. Так, по задумке автора, красные линии – "сладкие и густые, словно мед", а синие – "словно голубые сосуды человечества".



В серии с небожителями Чжоу Ивэнь цитирует западную религиозную культуру, делая это, например, через образы ангелов, голубей и святых. При этом художник укутывает изображения настом из клубящихся нитей, как бы заявляя о своем намерении не подражать другой традиции, а лично ее переосмыслять, транслировать в собственной интерпретации. Образы пера и нитей встречаются в большинстве произведений Чжоу Ивэня как обещание судьбы, свидетельство божественного замысла.







Не менее важными для живописца являются сказочные персонажи (о его тяге к нарративу и в некотором смысле волшебству можно судить по видео-работе, также представленной в экспозиции). Мифологические образы обогатили иллюстрацию и графику Чжоу Ивэня, предваряя его интерес к направлению поп-арта. Ренессанс на полотнах художника приобретает полуироничный характер, заходя на территорию постмодернизма, что свидетельствует о достойном умении мастера комбинировать противоположности.





"За осенью весна" (12+) Чжоу Ивэня представляет собой причудливый перекрест многовековой традиции китайской живописи, даосской философии и европейской истории искусств. Небольшая выставка дает возможностью взглянуть на мир глазами художника, далекого от логоцентричного восприятия реальности.