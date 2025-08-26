Фантастический боевик "Идентификация" выйдет в прокат 28 августа

В конце августа в российских кинотеатрах стартует премьера фильма "Идентификация" (12+), созданного KD Studios. Картина, в которой соединились динамика боевика и атмосфера киберпанка, выйдет на большие экраны 28 августа.



Зрителей ждет история Леона – талантливого инженера корпорации "Нейроник", роль которого исполнил Антон Пампушный, известный по картине "Балканский рубеж". После установки в мозг новейшего чипа герой лишается воспоминаний и оказывается втянут в опасную игру, где неясно, кому можно доверять. В актерский состав также вошли Евгений Сидихин, Виктория Агалакова, Антон Лаврентьев, Ася Резник и Елизавета Налетова.





Постановщик Серик Бейсеу подчеркивает, что сюжет затрагивает тему стремительного прогресса и того, как технологии способны менять человеческую жизнь.





"Подобный сюжет для современного мира практически не является научной фантастикой. В недалеком будущем надо будет думать над тем, как человечество будет справляться со стремительно развивающимися технологиями и с тем, какие последствия нас ждут", – отметил режиссер.

Создатели обещают не только зрелищные боевые сцены, но и эмоциональную глубину: в центре сюжета – отношения и выборы героев. Все трюки Антон Пампушный выполнял сам, а для придания картине аутентичности в съемках участвовали актеры с бионическими протезами и косплееры, создававшие атмосферу будущего.