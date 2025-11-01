Перформанс "Сиреневый пульсирующий блеск" от студии "Сдвиг": хроники Спящей красавицы

Например, независимая студия танца СДВИГ (Санкт-Петербург) объявила о своем сотрудничестве с ММОМА в 2025 году. Этой осенью Музей уже посетили танц-художники Антон Вдовиченко и Маша Шешукова, Аня Кравченко приедет в Москву в ноябре. В рамках программы "Из Петербурга с любовью" танцовщики представляют свои перформансы в стенах ММОМА, а также проводят лаборатории для всех, интересующихся современным танцем.





19 октября завершился блок программы под кураторством Маши Шешуковой. Лейтмотивом для своего блока (перформанса + лаборатории) Маша выбрала балет "Спящая красавица" Петра Чайковского. Идею работы танц-художница описала следующим образом:

– Это сказка, прочитанная перед сном, мягкий сиреневый цвет, отблеск солнца на поверхности воды.





Редакция Клео.ру спросила у перформеров, принявших участие в "Сиреневом пульсирующем блеске", как они понимают "сказочность" музыки и что чувствуют в процессе исполнения. Своими мыслями поделились Александра Сафронова, Камиль Мустафаев, Иван Сачков и Маша Шешукова…

Маша Шешукова:

– "Когда я задумывала перформанс четыре года назад, я предлагала участникам "встретиться" с музыкой, написанной специально для танца, точней, после создания хореографии. Тогда мне казалось жутко интересным посмотреть, "услышит" ли мое тело вложенные авторами смыслы.

Сегодня я понимаю, что… продолжаю заниматься тем же. Мне до сих пор интересно, что ещё я услышу, а где – удивлюсь. Музыка стала для меня партнером со своим весом, со своей плотью, со своей историей (здесь я не имею в виду либретто). Мой танец, который появляется в этом перформансе, максимально разнообразен и удивителен. От музыки не скрыться, как и от зрительских глаз, поэтому все, что мне остается – танцевать.

В то же время мой танец достаточно прагматичен: он буквально демонстрирует все мои навыки, обретенные за 23 года танцевального стажа. В танце я позволяю себе сменять их достаточно быстро и нарочито – именно потому, что музыка такая пышная. То, что получается, одаривает зрителя гармонией: сказкой, мягким светом, отблеском от гирлянды и прочим приятным и тонким воспоминанием."





Александра Сафронова:

– "За время существования работы я уже перестала воспринимать балет Чайковского как классическую музыку, в смысле конвенционального к ней отношения. Я погружаюсь в многослойность партитуры, в ее узоры, переливы, мерцания, завихрения, сияния.

Я слушаю всем телом и танцем. Мое существо, выращенное из этой музыки, каждый раз обнимает ее и говорит с ней на равных. В этой работе я больше всего ценю чуткость, своевременность, мобильность и любовь.

Как только звучат первые аккорды, мой вес смещается в сценическое пространство и летает там то с духовыми, то со струнными, прыгает и падает вместе с ударными и пиццикато. Ближе к концу пролога я уже не разделяю свои собственные партитуры – они трансформируются и становятся больше и быстрее моих реакций и выборов. Каждое движение, каждое смещение веса и жест становятся музыкой. И уже не важно, кто из нас за кем успевает.

Я стремлюсь в каждом показе достичь этого слияния с пространством музыки, партнеров, зрителя. Таким образом все становится оркестром."





Камиль Мустафаев:

– "Участвуя в работе, я чувствую большую и радость, и ответственность как исполнитель. Структура такова, что главным действующим лицом становится танец – каждое мое действие или выбор максимально видимы. На сцене только я, музыка и движение. Возможность раз за разом встречаться с этой очень сильной, насыщенной эмоциональностью проверяет мою волю к устойчивости: к тому, чтобы не плыть послушно по волнам мелодии, но в то же время и не сопротивляться.

Выход скорее в том, чтобы найти, вырастить в себе деликатность и точность, охватить весь объем композиции и скользить по нему – при этом умело выбирая направление и даже скорость. Еще важен объем чувственности, записанной в этой музыке. В процессе подготовки перформанса мне пришлось пройти через заложенное во мне представление о мужественности, о границах дозволенного проявления эмоций. Расширяя этот диапазон возможного, я чувствую себя каждый раз чуточку больше, щедрее и сильнее."





Иван Сачков:

– "Внутри работы я не думаю про сказочность. Я наслаждаюсь музыкальным материалом, его объемом и разницей в том, как это может отразиться в моем движении. Я думаю о том, как я могу работать с ритмической структурой и образами, переключаться между физикой и какими-то актерскими задачами. Поэтому для меня перформанс на данный момент это, скорей, интересная физическая и ритмическая история, чем погружение в сказку. Хотя композиция сама по себе сказочная, я иду немножко в контрапункт и не принимаю это во внимание."





В перформансе "Сиреневый пульсирующий блеск" (ММОМА в Ермолаевском, 17.10.25) приняли участие Даша Докалина, Александра Сафронова, Саша Чуркина, Маша Шешукова, Кирилл Иванов, Камиль Мустафаев, Иван Сачков, Тимур Хайруллин.

Идея и постановка: Маша Шешукова. Продюсер: Полина Талалаева.

Куратор программы "Из Петербурга с любовью": Ксения Земскова

Возрастное ограничение: 16+

Подробности о прошедших и предстоящих коллаборациях в рамках программы "Из Петербурга с любовью", перформансах и лабораториях смотрите на сайте ММОМА.