Названа причина смерти скульптора Зураба Церетели

На 92-м году жизни умер Зураб Церетели – знаменитый скульптор, автор монументальных произведений, знакомых миллионам. Его не стало в ночь на 22 апреля – сердце художника остановилось в его доме в подмосковном Переделкино. Рядом были родные, а стены напоминали о главном в его жизни – искусстве.

Новость подтвердил давний помощник Церетели, подчеркнув, что последние часы он провел дома, в окружении любимых творений. По словам близких, в последние дни мэтр не жаловался на самочувствие.

"Остановилось сердце… Дома в Переделкино в окружении своих работ", – рассказал его представитель.

Его имя навсегда останется в истории не только российской культуры, но и мировой. Автор более пяти тысяч произведений, Церетели стал символом эпохи, в которой искусство не боялось быть большим и громким. Его работы украшают города от Москвы до Нью-Йорка – среди них знаменитый памятник Петру I на Москве-реке, композиция "Слеза скорби" в память о жертвах теракта 11 сентября, скульптура "Добро побеждает зло" у штаб-квартиры ООН, а также десятки проектов в Европе, Азии и США.

Родился будущий художник в столице Грузии – Тбилиси. Он вырос в интеллигентной семье, где ценили культуру и творчество. К живописи Зураба подтолкнул дядя – известный художник Георгий Нижарадзе. Уже в юности парень знал, что его путь связан с искусством. В 1958 году он окончил Академию художеств, а в 80-х стал главным художником Олимпиады-80 в Москве.

За свою карьеру Церетели оформил интерьеры гостиниц, театров, парков и деловых центров. Среди знаковых объектов – комплекс "Измайлово", здание "Ялта-Интурист", сцена Большого театра и парк "Ривьера" в Сочи.

У мэтра осталась большая семья: родная дочь Елена, которая стала искусствоведом, а также приемные дети, внуки и правнуки. С 2004 года рядом с ним была его муза и спутница – художница и искусствовед Татьяна Кочемасова.

О месте и дате прощания с Зурабом Константиновичем будет объявлено позднее.