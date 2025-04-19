Куда податься художнику: опен-коллы мая 2025

Если вам нравится не только созерцать искусство, но и создавать его, у Клео.ру есть предложение для вас.
Обычно мы пишем про выставки, на которые интересно сходить в качестве зрителя. Впрочем, искусство способно вдохновлять и на собственное творчество. Тем, кто видит себя художником и готов предъявить свои работы миру, опен-коллы от музейных и культурных проектов в нашей специальной подборке.
|ЦСИ "Терминал А"
|Нижний Новгород
Опен-колл в арт-резиденцию (18+)
|Подать заявку можно до 4 мая
Центр современного искусства, расположившийся в здании бывшего судоремонтного завода, несет важную миссию: изучает пространство города через линзу художественного взгляда. Желающих присоединиться к решению этой творческой задачи, "Терминал А" приглашает к участию в летней арт-резиденции.
Исследовать нижегородский ландшафт, природный и урбанистический, грядущим летом будут выбранные фотографы, художники-ювелиры и актеры моноспектаклей. Важно: заявку можно подать только на одно направление, к участию приглашаются деятели искусств из всех городов России, кроме Нижнего Новгорода.
|Дом культуры "ГЭС-2"
|Москва
Грантовая программа для художников, кураторов и исследователей. Шестой опен-колл (18+)
|Подать заявку можно до 30 апреля
В шестой раз Дом культуры "ГЭС-2" предлагает помощь художникам, кураторам и исследователям в рамках грантовой программы. Подать заявку могут не только молодые и начинающие, как нынче модно: ограничениями для участия являются только достижение совершеннолетия, гражданство и налоговое резидентство РФ.
Требования к заявкам у Дома культуры минимальные: художники и кураторы "ГЭС-2" свободны самостоятельно выбирать медиум (первые), состав участников (вторые), тему и метод работы. Исследователям необходимо предложить идею проекта в области советской или постсоветской визуальной культуры. Прошедшие отбор будут получать ежемесячный грант в размере 50,000 рублей в течение полугода. По истечении шести месяцев, участники грантовой программы представят итоговой проект.
|Ярмарка современного искусства TPAF (Third Place Art Fair)
|Санкт-Петербург
Опен-колл на участие в пятом выпуске (18+)
|Подать заявку можно до 11 мая
Культурное пространство "Третье место" в Санкт-Петербурге уютно обосновалось в особняке Гурьевых-Нарышкиных на Литейном проспекте. Для деятелей современного искусства, желающих вступить в диалог с историей особняка XIX века (а заодно и продать свои работы), есть предложение.
К участию в юбилейном выпуске ярмарки современного искусства Third Place Art Fair приглашаются художники и творческие объединения вне зависимости от продолжительности творческой карьеры. В этом году ярмарка состоится на первой неделе сентября. Тема пятого выпуска звучит как: "Соавторы".
Подробности опен-коллов ищите на сайте проектов.