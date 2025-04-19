Куда податься художнику: опен-коллы мая 2025

Обычно мы пишем про выставки, на которые интересно сходить в качестве зрителя. Впрочем, искусство способно вдохновлять и на собственное творчество. Тем, кто видит себя художником и готов предъявить свои работы миру, опен-коллы от музейных и культурных проектов в нашей специальной подборке.

Центр современного искусства, расположившийся в здании бывшего судоремонтного завода, несет важную миссию: изучает пространство города через линзу художественного взгляда. Желающих присоединиться к решению этой творческой задачи, "Терминал А" приглашает к участию в летней арт-резиденции.

Исследовать нижегородский ландшафт, природный и урбанистический, грядущим летом будут выбранные фотографы, художники-ювелиры и актеры моноспектаклей. Важно: заявку можно подать только на одно направление, к участию приглашаются деятели искусств из всех городов России, кроме Нижнего Новгорода.

Дом культуры "ГЭС-2" Москва Грантовая программа для художников, кураторов и исследователей. Шестой опен-колл (18+) Подать заявку можно до 30 апреля

В шестой раз Дом культуры "ГЭС-2" предлагает помощь художникам, кураторам и исследователям в рамках грантовой программы. Подать заявку могут не только молодые и начинающие, как нынче модно: ограничениями для участия являются только достижение совершеннолетия, гражданство и налоговое резидентство РФ.

Требования к заявкам у Дома культуры минимальные: художники и кураторы "ГЭС-2" свободны самостоятельно выбирать медиум (первые), состав участников (вторые), тему и метод работы. Исследователям необходимо предложить идею проекта в области советской или постсоветской визуальной культуры. Прошедшие отбор будут получать ежемесячный грант в размере 50,000 рублей в течение полугода. По истечении шести месяцев, участники грантовой программы представят итоговой проект.

Ярмарка современного искусства TPAF (Third Place Art Fair) Санкт-Петербург Опен-колл на участие в пятом выпуске (18+) Подать заявку можно до 11 мая

Культурное пространство "Третье место" в Санкт-Петербурге уютно обосновалось в особняке Гурьевых-Нарышкиных на Литейном проспекте. Для деятелей современного искусства, желающих вступить в диалог с историей особняка XIX века (а заодно и продать свои работы), есть предложение.

К участию в юбилейном выпуске ярмарки современного искусства Third Place Art Fair приглашаются художники и творческие объединения вне зависимости от продолжительности творческой карьеры. В этом году ярмарка состоится на первой неделе сентября. Тема пятого выпуска звучит как: "Соавторы".

Подробности опен-коллов ищите на сайте проектов.