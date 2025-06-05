Московский джазовый фестиваль 2025: классика и сюрпризы сезона

С 9 по 15 июня в столице пройдет четвертый сезон Moscow Jazz Festival, одного из крупнейших джазовых фестивалей не только России, но и мира. С 17 до 22 часов по будням и с 15 до 22 часов по выходным гости фестиваля смогут посетить концерты под открытым небом на самых зеленых и ухоженных площадках города: в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье" и "Музеон", в музее-заповеднике "Царицыно" и на ВДНХ.





Джазовую программу на основной площадке фестиваля, в саду "Эрмитаж", представят такие звезды отечественной и зарубежной эстрады, как Лариса Долина и трио Олега Аккуратова, Игорь Скляр и Jazz Classic Community, Варвара Визбор, Дмитрий Носков, Борис Березовский, группа Uma2rman, Rachel Z & Omar Hakim Trio With Jonathan Toscano (США), Stefano Di Battista Quintet (Италия) и многие другие.

"Молодой" джаз будет представлен начинающими коллективами со всей России, отобранными для участия в фестивале на конкурсной основе. На открытии Moscow Jazz Festival выступят Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и Московский государственный симфонический оркестр Ивана Рудина, а на торжественном закрытии к коллективу Игоря Бутмана присоединится американская певица Вероника Свифт. Обе церемонии пройдут в Концертном Зале имени Чайковского.





Продолжая традицию предыдущих лет, четвертый сезон Moscow Jazz Festival имеет также свои особенности. Впервые в этом году в рамках фестиваля состоится столичный форум для профессионалов джазовой индустрии Jazz Across Borders. JAB уже успел стать частью Санкт-Петербургского международного культурного форума, теперь событие порадует и любителей джаза в Москве.

Удивительная музыка с сильным влиянием, легко узнаваемая, но с трудом поддающаяся определению… Ценители джаза прекрасно знают, что делает "уроженца" Нового Орлеана таким неповторимым и привлекательным. Ищете повод, чтобы выбраться на концерт? Вдохновением могут послужить несколько любопытных фактов о джазе ниже.





Свинг, бибоп, хард-боп, эйсид-джаз, кул-джаз, соул, фанк – джазовая музыка знает десятки обличий. Как и все масштабные направления в искусстве, джаз развивался постепенно, имел разные ответвления, переживал пики и спады популярности.

Официальной датой рождения джаза в России можно считать 1 октября 1922 года, когда танцовщик и поэт Валентин Парнах организовал концерт "первого в СССР эксцентрического джаз-банда". Парнах "привез" влияние из путешествия по Франции: причем не в качестве самостоятельного музыкального жанра, а, скорей, как веселый аккомпанемент для пластических этюдов.





Путь "джаз-бандов" в советской России был долгим и непростым: необычная музыка, полная свободной эмоциональности, ассоциировалась в период НЭПа с западной буржуазной культурой и долгое время не приветствовалась, в военное время джаз и вовсе был запрещен в СССР. "Потепление" произошло в послевоенные годы: точкой отсчета можно считать VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов (1957) в Москве, после чего, по меткому выражению музыканта Алексея Козлова, "джаз начал врастать в советскую действительность".

Слово "джаз" звучит энергично, хорошо запоминается, вот только мы до сих пор не знаем его точного происхождения. Согласно одной из версий, так сокращенно называли духи из жасмина (на англ. jass), популярный аромат среди гетер Нового Орлеана. Другая версия отсылает к глаголу jaser, что в переводе с французского означает "восторженно общаться". Связывают этимологию термина и со звучанием африканских барабанов jaiza, и с арабским мужским именем Jazib (в пер. с урду, "соблазнительный"). Так или иначе, современное написание слова jazz в английском утвердилось в 1920-е годы.





Кстати, в Москве есть мурал, посвященный джазу, верней, столетию его существования в России. Об этом ранее рассказывал Клео.ру.

Возрастное ограничение: 6+

Подробности программы Московского джазового фестиваля и условия участия смотрите на сайте проекта.