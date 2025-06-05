Интервью с актрисой Марчеллой Солтан: "В театре никакие градации любви невозможны"

Актриса, разработавшая собственный сценический язык, обладательница престижных театральных наград и невероятной пластичности тела. Все это о Марчелле Солтан, со-основательнице и солистке Театра "черноеНЕБОбелое".





Марчелла Солтан – выпускница Государственного училища циркового и эстрадного искусства в Москве. В 1988 году она создала Театр "черноеНЕБОбелое" совместно с Дмитрием Арюпиным. В составе театра актриса приняла участие более чем в 100 фестивалях по всему миру. Обладательница международных наград за артистическое мастерство, инновационный подход к театру и выдающиеся физические способности.

– Марчелла, как вы решили связать свою жизнь со сценой? Повлияло ли на это решение открытие ваших физических возможностей, удивительной гибкости?

– Никак не решала. Все по-настоящему важные вещи в жизни происходят по причинам, скрытым от их участников. Например, вы можете решить сесть на диван или выпить кофе, потому что это неважно – спустя какое-то время это решение забудется, растворится в потоке других незначительных событий. Но вы не можете "решить" думать или любить, даже такие простые процессы, как дыхание, происходят не по вашему решению. Моя жизнь складывалась до сих пор удачно: она заводила меня в глубокие тайники внутри моего эго и одновременно вела по миру. Я не отвлекалась на пустяки, пытаясь стать знаменитой актрисой или строить карьеру в артистическом комьюнити.

Я не делала ничего, что можно было бы назвать решением. И это оказалось самым верным.





Моя гибкость была бы жизненно важна, если бы я работала в цирке каучук. То, что делает театр искусством, не зависит напрямую от физических возможностей. Они имеют значение, поэтому мне приходится заниматься физическим тренингом ежедневно. Однако зритель приходит в театр не за этим, а для того чтобы увидеть, как через мою способность "быть" в этот мир попадает отражение другой страницы мультиверса: во многом отличного от событий и предметов окружающих нас в повседневной жизни, но столь же реального. Контактировать с этой, другой, реальностью человек может во время сна – или попадая на спектакль Театра "черноеНЕБОбелое".





– Как вы себя сами определяете: как актрису, как перформера? Есть ощущение, что оба определения подходят для описания вашего профессионального имиджа.

– Я не знаю, что вы имеете в виду под словом "перформер". Мне кажется, что слова "актриса" и "театр" дают тот предел содержательности и универсальности, который возможен. Это подтверждается многовековым опытом их использования. Выдумывание новых слов обычно связано с попытками привлечь к себе внимание и, собственно, к искусству имеет мало отношения.

– Вы создали Театр "черноеНЕБОбелое" в 1988 году совместно с Дмитрием Арюпиным. Какие идеи вы планировали реализовать в рамках проекта изначально? Что удалось, а что, возможно, не удалось воплотить в жизнь, если оценивать деятельность театра сегодня?

– Прошло почти сорок лет, это как целая жизнь. Если отнестись к словам выше серьезно, то очевидно, что для описания событий этой жизни потребуется как минимум еще одна жизнь, и то ее может не хватить…





– Какой образ из вашего сценического репертуара вам ближе всего?

– Это все равно как спросить: какую руку вы предпочитаете, правую или левую? Все, что происходило на спектаклях, выступлениях, репетициях, – это часть меня. Сценическое тело больше физического. В театре никакие градации любви невозможны.

– Вы работали во многих странах Европы, также в Азии и в Австралии: выступали со спектаклями, проводили мастер-классы и семинары. Основываясь на собственном опыте, вы можете как-то охарактеризовать российского зрителя?

– Выступая, я не думаю о зрителе, тем более, о его национальной принадлежности. К счастью, наш театр не ограничен рамками языка: мы погружаем любого пришедшего на спектакль человека в среду, которая объединяет всех людей в их способности "быть". Театр без зрителя, "лабораторный театр", не существует – это оксюморон. В то же время, театр, заточенный под "своего" зрителя (неважно, что понимать под этим свойством, "быть своим"), – это мертвый или, вернее сказать, мертворожденный театр.

– В чем задача театра сегодня? Что ждет от похода на спектакль зритель?

– Если театральное комьюнити ставит перед собой цель продлить свое существование во времени, оно должно озаботиться созданием подходящей среды обитания.

Театр должен быть свободным, иначе это не театр.

– Как считаете, театр может изжить себя как жанр?

– Театр не является жанром другого искусства. Если быть точным, исторически театр состоит из двух феноменов, не разделенных и не соединенных границей (например, как правая и левая сторона лица) – авторский театр и серийный театр. Говоря о серийном театре, можно использовать понятие жанра. Жанры зависят от моды, паблисити и других факторов в обществе. При изменении этих параметров жанры серийного театра могут меняться или просто исчезать. К счастью, я никогда не имела отношения к серийному театру.

Подробности и возрастные ограничения для спектаклей Театра "черноеНЕБОбелое" смотрите на сайте проекта, а также на сайте Театра.doc.