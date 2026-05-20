Директор музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев: "Ежедневно видеть ту красоту, которая хранится в этих стенах, – счастье"

Директор Государственного музея А. С. Пушкина рассказал о часах Ирины Антоновой, дуэльных пистолетах прораба и вдохновении Гессеном.

В этом году тема "Родное" объединила всероссийскую акцию "Ночь музеев", которая была посвящена культурному наследию, национальной идентичности и истории регионов нашей страны. Более двух с половиной тысяч культурных площадок по всей стране представили гостям разнообразные бесплатные выставки, концерты и мастер-классы.

Активное участие принял в проекте и московский Государственный музей А. С. Пушкина. Посетителей в эту "ночь" встречал директор музея, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ Евгений Богатырев. Вместе с народной артисткой России Юлией Рутберг он провел экскурсию по экспозиции на Пречистенке, которая больше напоминала вечернюю прогулку по залам с хорошими друзьями. Было место шуткам и импровизациям: спикеры в "красках и лицах" рассказывали и о самом "гении места" Александре Сергеевиче, и делились историями музейных экспонов и их дарителей.

"Вообще, не бывает ни дня, чтобы в наших стенах не происходили какие-то интересные и яркие события, – уверяет Евгений Анатольевич, – К "Ночи" мы всегда готовимся, ждем этого события. Нам, музейщикам, в жизни повезло, потому что музейная профессия одна из самых счастливых: ежедневно видеть ту красоту, которая хранится в стенах музея, – счастье. Практически все свое свободное время я провожу в музее. Для посетителей у нас проходят самые разнообразные события: концерты, лекции, встречи, выступают артисты, певцы. И это такая "протянутая рука" к зрителю, ощущение живого пространства – намного эффективнее какой-либо ограничительной веревки, с которым мы часто сталкиваемся в музейном пространстве".

Рассказывая о самом месте, где находится музей, Богатырев уточнил, что здание реконструировалось дважды, пережило две серьезные реставрации. Основные преобразования произошли в период подготовки и празднованиям 200-летия Александра Сергеевича Пушкина. Евгений Анатольевич поделился, что музей был образован в 1957 году и начинался с ноля, без единого экспоната, а сегодня может похвастаться богатейшим собранием рукописей, уникальными экспонатами, предметами декоративно прикладного искусства:

"И во многом наш музей – это детище тех, кто любил и любит Пушкина, – дарителей. Из 170 тысяч единиц хранения почти треть – дары художников, ученых, коллекционеров, олигархов и самых простых граждан. Среди экспонатов у нас есть и волос Пушкина – некогда он хранился в коллекции Станиславского, потом – в Музее Станиславского в Леонтьевском переулке, а потом нам передали его в дар".

Под конец встречи Евгений Богатырев признался, что во многом его судьбу определила книга. "Многие моего поколения люди, наверное, помнят книжку А.И. Гессена "Мойка 12", посвященную последней квартире Александра Сергеевича в Санкт-Петербурге. Я, пацаном, буквально зачитывался ею. Небольшая книжка, но она подарила мне большую любовь к Пушкину, которую я пронес через всю жизнь, – поделился Евгений Анатольевич. – Осознавая довольно немалый срок моей службы в музее, хочу отметить, что мы стараемся продолжать традиции, которые были сформированы нашими предшественниками, старшим поколением. Коллекция музея расширяется и приумножается, делая наш музей одним из самых значимых и крупнейших и в Москве, и в России".