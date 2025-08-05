Микрокосм и макрокосм в работах Александры Митлянской: выставка "Изнутри" в ММОМА

Александра Митлянская – советская и российская художница. Выпускница Московского политехнического института, член Московского Союза художников. В период конца 1980-х–начала 2000-х Александра была особенно активна на международной арт-сцене: стипендиат Берлинской Академии Искусств (1995–1996), художница принимала участие в проектах немецких галерей, а позже выставлялась на арт-ярмарках в США. В России творческая деятельность Александры Митлянской всегда оставалась на высоком уровне. Работы автора есть в собраниях Эрмитажа, Русского музея, Музейно-выставочного центра РОСФОТО в Санкт-Петербурге, а также в коллекциях Третьяковской галереи, ММОМА и нескольких частных галерей в Москве.





Последние годы Александра Митлянская работает преимущественно в жанре видео-арта и преподает азы направления молодым художникам. На отечественной арт-сцене цифровое искусство до сих пор с трудом воспринимается как самостоятельный жанр, несмотря на многочисленные попытки кураторов включить его в экспозицию выставок. Видео-арт таких зарубежных классиков, как, например, Билл Виола или Вуди и Штейна Васюлка, успел завоевать статус языка первопроходцев направления – с рецепцией свежих, экспериментальных работ соотечественников дела обстоят сложней.





Проект "Изнутри" (0+), открывшийся в Московском музее современного искусства в конце июля, – не первое высказывание Александры Митлянской на этой площадке. Восемь лет назад Образовательный центр ММОМА в Ермолаевском переулке представил персональный проект художницы "Между прошлым и будущим" (0+). В фокусе выставки – 2-3-минутные видео о наблюдении автора за процессами и состояниями, наполняющими ее повседневность: такими, как стройка многоэтажки, игра волчонка в клетке или полдень у спокойной глади озера. Видео-миниатюры демонстрируют вдумчивый, по выражению некоторых критиков, "антропологический" подход Митлянской к исследованию действительности.





В случае с новым проектом, "Изнутри", два зала экспозиции символизируют личное пространство художницы и мир, который она видит вокруг себя. Личное – автобиографично, предельно понятно, оно как продолжение истории рассказчика: памятные открытки и сувениры из путешествий, детские игрушки, бабушкин сервиз и ключи от городской квартиры.





Видео-арт работы "Москва-река", "Дорога в дюнах", "Зерноток", представленные во втором зале, уже не равняются одной из частей внутреннего "Я" автора, хотя неизменно сохраняют связь с ним. Свободное от ожиданий индивида, внешнее способно удивить, напугать, вдохновить – это влечение поддерживается неизбежной дистанцией в наших отношениях с внешней средой.





В видео-арт экспозиции Александра Митлянская словно задается вопросом: "Возможен ли беспристрастный взгляд на окружающую действительность?". Вместо однозначного ответа, художница стремится достичь точки предельной объективности в творчестве. Вселенная Митлянской гармонична в своей статике: миры внутреннего и внешнего развиваются согласно собственной логике, приглашая зрителя окунуться в авторский режим безвременья.

Выставка "Изнутри" Александры Митлянской в ММОМА продлится до 24-го августа.

Подробности смотрите на сайте Музея.