Данила Козловский возвращается в российское кино благодаря роли в фильме Алексея Учителя

Съемки новой исторической киноленты "Шум времени", которая посвящена жизни и творчеству советского композитора Дмитрия Шостаковича, стартовали в Санкт-Петербурге. Постановкой занимается режиссер Алексей Учитель, а актерский состав включает сразу несколько звезд отечественного кино.

Одним из участников проекта стал Данила Козловский. Актер, долгое время остававшийся в стороне от крупных российских проектов, появится в фильме в небольшой, но непривычной для себя роли. Это первая его съемка после длительной паузы, вызванной как профессиональными, так и репутационными обстоятельствами последних лет.

Главную роль в фильме исполняет лауреат "Золотой маски 2023" Олег Савцов. Его экранную супругу сыграет Дарья Балабанова. Вся съемочная работа ведется на локациях Санкт-Петербурга, включая знаменитые культурные объекты – Российский этнографический музей, особняк Бобринских и улицы исторического центра.

Для Козловского участие в "Шуме времени" стало возвращением в российское кинопространство. Ранее его творческая активность сопровождалась резонансными событиями: отменой спектаклей, судебными тяжбами и общественным обсуждением его позиции.

Премьера "Шума времени" запланирована на осень 2026 года. Проект позиционируется как масштабная историческая драма, способная не только раскрыть личность Шостаковича, но и отразить сложную атмосферу культурной жизни Советского Союза XX века.