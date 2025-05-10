Она сделала танец модерн великим: правила жизни хореографа Марты Грэм

Марта Грэм стояла у истоков развития современного танца в Америке. Она не только виртуозно исполняла партии в спектаклях собственного сочинения, но и выступила автором танцевальной техники, основателем труппы и школы танца модерн. Марта Грэм ушла из жизни в 1991 году, но осталась в сердцах учеников, которые и сегодня продолжают развивать идеи хореографа в рамках ее танцевальной компании.

Грэм тонко чувствовала жизнь, переживала за судьбы людей и мира, что всегда находило отражение в ее постановках. Танец она считала особенным видом поэзии, "скрытым языком души и тела", а танцовщиков называла "посланниками богов на земле". Цитаты ниже передают жизненную философию Марты Грэм в полной мере.

Люди спрашивают меня, почему я выбрала стать танцовщицей. Но я не выбирала, это танец выбрал меня! С этим я живу свою жизнь.





Будущая основоположница танца модерн родилась в обеспеченной семье шотландских эмигрантов, в конце прошлого века в США. Родители Грэм, религиозные люди консервативных взглядов, были далеки от сцены: к тому же, танец в семье не рассматривался как достойное занятие. При этом Марта росла в межкультурной среде: прислугой в доме работали, в том числе, японцы и китайцы – что посеяло в душе девушки интерес к исследованию нового, необычного. С миром хореографии Марта Грэм познакомилась, когда ей уже было 20 лет: на выступлении известной на тот момент танцовщицы Рут Сен-Дени. Грэм принимает безотлагательное решение изучать танец, а позже поступает в школу "Денишоун", под руководством самой Сен-Дени и ее мужа, хореографа Теда Шоуна.

Некоторые люди находят тысячи причин не делать то, что они хотят. Им все лишь нужна одна причина: почему они могут это делать.

Отучившись в "Денишоун", Марта Грэм переходит в постоянный состав звездной труппы, дебютирует на большой сцене. Один из спектаклей, Xochitl, был даже поставлен специально под Грэм: по инициативе Тэда Шоуна, сумевшего разглядеть в пластике новой танцовщицы нечто страстное, гибкое и звериное. Однако реализовать свои творческие идеи Марте Грэм в составе труппы не удалось: не желая всю жизнь танцевать в тени примы (именно так позиционировала себя Сен-Дени), Грэм уходит из "Денишоун" и основывает собственное танцевальное объединение. Первоначально труппа Марты Грэм состояла только из женщин, в значительной части, ее учениц. В возрасте 44 лет, хореограф решает пригласить к сотрудничеству мужчину, танцовщика Эрика Хоукинса, который станет профессиональным и романтическим партнером Грэм на ближайшие несколько лет.





Я не говорю танцовщикам, о чем именно будет танец, до того, как мы начнем над ним работать.

Марта Грэм мало изучала балет и совершенно не интересовалась классикой. В современном танце ее привлекала свобода экспрессии, возможность физического и чувственного эксперимента. Грэм рано заметила, что люди поддерживают связь с миром через образы: мифы, легенды, архетипы – и смело воплощала их в своем сценическом творчестве. Например, один из самых известных спектаклей Грэм, "Плач" (1930) построен на образе женщины, пытающейся отделить свою сущность от навязанной ей обществом роли. На сцене это происходит буквально: Грэм, солирующая в постановке, тщетно борется со своим многослойным одеянием. "Плач" не похож на танец в привычном смысле слова, скорей, на высказывание на языке танца – абсолютно захватывающее внимание зрителя лаконичностью формы и эмоциональным порывом.

Танцовщиков делает великими не их уровень техники, а их страсть.

Марта Грэм уделяла огромное внимание образам и эмоциям, однако будет ошибкой утверждать, что ее не волновали вопросы техники. Грэм требовала от танцовщиков полной отдачи в исполнении, хотя и стремилась сделать язык классической хореографии доступным для освоения. Свои классы Марта Грэм начинала с базовых принципов сжатия и высвобождения, на которые позже нанизывала более сложные танцевальные элементы. Ровно как дыхание и концентрация внимания в движении, в сценических выступлениях для Грэм были важны детали: продуманность костюмов и декораций, музыкальные переходы, работа с пространством. За свою творческую карьеру хореограф создала не менее 180 спектаклей, участвуя во всех этапах их подготовки. Техника Марты Грэм составляет основу современного танца сегодня и обязательна для изучения студентами хореографических школ.

Цитаты приведены из книги "Программа для чтения танцевальных исследований". Издательство Рутледж, Лондон (1998), а также из интервью Марты Грэм журналу New York Times (1985).