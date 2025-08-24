Почему плачет Лев Толстой? 100 причин в книге-комиксе Кати Гущиной

Автор "Войны и мира" признавал, что "слезлив был до неприличия", но поделать с этим ничего не мог: случаи, вызывающие у него столько эмоций, он подробно описывал в своих дневниках.

Очевидно, что такая чувствительность, если не сказать сенситивность, помогали Толстому не только создавать произведения, вошедшие в века, но и оставаться чутким к проблемам своего народа. Писатель собственноручно помогал голодающим деревням в Рязанской области, принимал школьников, а позже и всех желающих делегатов у себя в поместье в Ясной Поляне.

Художница и картограф Катя Гущина собрала "слезливые" воспоминания Льва Николаевича, на основании которых придумала книгу-комикс "100 причин, почему плачет Лев Толстой" (12+). Книга вышла в сотрудничестве издательства Ad Marginem и студии ABC Design в 2022 году.

Ниже несколько интересных примеров из жизни писателя, описанные и находчиво проиллюстрированные Катей Гущиной в "100 причинах":

В повесть "Детство" (1852) Толстой поместил как свои яркие воспоминания, так и рассказы из жизни друзей и приятелей. Например, на страницах "Детства" писатель вспоминает, что до слез прощался с любимой собакой Милкой, когда возвращался после летнего отдыха в Москву. Ночью маленькому Левушке хотелось плакать из-за страшного сна, а утром – при взгляде на башмаки с "глупыми бантиками", которые приносили вместе с чистой одеждой барину слуги.

Подрастающий Лев пытался… кутить: на это его "наставляли" старшие братья. Карточные игры, рестораны, балы … промелькнул в молодости писателя и эпизод с визитом публичного дома: там ему страшно не понравилось, он даже расплакался, осознав суть произошедшего. На утро после бессонных ночей, писатель обычно раскаивался в "неуместным поведении и в больших тратах", поэтому быстро завязал с кутежом.

У яснополянского гения были близкие отношения с другим известным русским писателем, Иваном Тургеневым. Последний часто навещал поместье Толстых, дискутировал со Львом Николаевичем о литературе, а перед его женой и дочерьми в шутку исполнял канкан. Однако дружба между Толстым и Тургеневым то и дело омрачалась разногласиями. По воспоминаниям Льва Толстого, его рассказ "Альберт" (1858) не понравился визави, о чем тот поспешил сообщить писателю в личной беседе. Конечно, это расстроило Льва Николаевича!

Льва Толстого глубоко трогала музыка. Песни Шаляпина и произведения Петра Чайковского вызывали у писателя приступы чувств, что для композитора, в частности, означало большую похвалу.

"Ни разу в жизни, однако же, я не был так польщен и тронут, как только Толстой, слушая andante <…> и сидя рядом со мной – залился слезами" – вспоминал впоследствии Петр Ильич.

Жизненным кредо писателя было неприхотливо жить, много и хорошо работать, оставаясь при этом скромным человеком. В преклонные годы Толстой иначе взглянул на написанные им ранее сочинения: многое казалось ему несовершенным, но все так же нравилась "Азбука" (первое издание – 1872 г.), пособие по обучению детей грамоте. В 1902 году Лев Николаевич написал предисловие к роману "Крестьянин" Вильгельма фон Поленца. – "Когда я кончил (читать) этот прекрасный роман, меня взяла досада. Почему я до сих пор не написал ничего такого?" – изумлялся себе классик.



