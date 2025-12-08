Актер Евгений Ткачук: "Привык участвовать в более тяжелых психологических проектах, привык в "кишках копаться"

4 декабря в российский прокат вышла приключенческая история, развернувшаяся в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, – "Волчок". Роли в картине сыграли актеры Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, а также Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Юлия Хлынина. За день до выхода в широкий прокат в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера, на которую съехались практически все виновники торжества. Исполнитель главной роли – кулачного бойца по прозвищу Волчок – Евгений Ткачук ответил на вопросы журналистов, а также признался, что кулачным боем не занимался никогда, и это был его первый, но весьма удачный опыт. Пора на ринг!

– Евгений, можете немного рассказать о сюжете фильма. О чем он? Кто ваш герой?

– Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, нанятых родным дядей. Помощь ему приходит в лице угрюмого и непобедимого кулачного бойца Волчка, которого, собственно, я и играю. Поначалу мой герой – персонаж эгоистичный, существующий только ради своих понятий и желаний. Но, познакомившись неожиданным, в общем-то, образом с мальчиком, он со временем осознает, что есть, за что бороться. С удивлением понимает, что и он способен на чувства, эмоции и привязанности. Волчок был, пусть и непобедимым, но просто бойцом, который в течение фильма становится героем, воином, способным к самопожертвованию. Если для бойца главное, во что бы то ни стало победить, то для воина – защитить. Ценности немного другие становятся. Человечнее.

– Вы сразу согласились на роль?

– Когда прочитал сценарий, то да, сразу: "Класс! Давайте пробовать!". Историческое приключенческое кино было интересно мне всегда. Тем более семейное, рассказывающее о перестройке сознания человека, который в процессе истории начинает ценить рядом находящихся людей и переосмысливать саму идею жизни.

Я вообще привык участвовать в более тяжелых психологических проектах, привык в "кишках копаться", доставать самые низы человеческого сознания, а здесь был такой, можно сказать, легкий формат, ничего из вышеперечисленного не требовалось, и для меня, собственно, в этом и была самая сложность.

– В фильме очень много трюков, погонь, кулачных боев. Вы сами все выполняли или были дублеры?

– Процентов 90 – поучаствовал сам. Но в каких-то сценах, в некоторых планах мое непосредственное участие просто не требовалось – общие планы, вид издалека. И тогда на мое место приходили дублеры. Их было трое. Не припомню уж каких-то супер сложностей, с которыми я бы столкнулся на съемочной площадке... если что-то сначала не получалось, то на втором-третьем дубле в режиме рабочего процесса срасталось в нужное.

– А кулачному искусству обучались?

– Конечно. Признаться, до этого проекта я никогда не занимался боевыми искусствами. Помню, дрался в школе на заднем дворе в последний раз. Никакого опыта, соответственно, на ринге у меня не было. Где-то за полгода до начала съемок я приступил к тренировкам, занимался кулачным боем часа по три в день с разными мастерами, с которыми мы искали свой стиль – стиль Волчка. Мне кажется, у нас получился такой собирательный образ русского бойца, а как уж он получился, покажет время. Первым делом тренер ставил мне ноги: если ноги не работают, то не до рук. Учили правильно двигаться – так, чтобы быстрее, чем противник, ставили удары и защиты.

Кулачный бой – это было для меня достаточно ново и сложно, забирало огромное количество времени и сил, но погрузиться мне было интересно, и занимался я с большим любопытством. Даже массу набрал! Думаю: "Ничего себе! Становлюсь похожим на настоящего бойца!"





– А что для вас было самым сложным в процессе съемок?

– Пожалуй, полеты на самолетах. Долго-долго лететь, потом спрыгивать на поезд. Это было утомительно: полдня висеть – тяжело, руки отказывали. Чемпионат по кулачному бою снимали пять дней, тоже было довольно сложно и долго. Хотя надо отметить, что вся хореография поединков была всегда тщательно продумана и отрепетирована.

– Как вам работалось с такими актерами, как Смоляков и Маковецкий?

– Всегда счастье работать с такого рода крупными артистами. Пребывать в одной задаче. Это любовь. Хочется еще!

– Евгений, а есть роли, о которых вы мечтаете?

– Знаете, не привык мечтать о ролях. Работа есть, не жалуюсь. Думаю, что вернее не роль ожидать, а искать внутри какие-то темы, которые волнуют. Мне кажется, от этого и роли могут сами притягиваться. Важно эту возможность и способность артисту не терять.

А говоря о желаниях, то мечтаю, чтобы у моего театра "Велесо" нашлось подходящее место где-нибудь в центре Санкт-Петербурга! Вот чтобы прямо выходя из метро, зрители могли к нам попадать. Очень я на это уповаю и мечтаю. Да и лучший год для этого наступает – посвященный лошади.