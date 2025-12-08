Актер Евгений Ткачук рассказал о самых сложных сценах фильма "Волчок"

Исполнитель главной роли в приключенческом фильме "Волчок" Евгений Ткачук рассказал, какие эпизоды производства стали для него наиболее физически и эмоционально затратными. Картина, события которой разворачиваются в Российской империи на рубеже XIX–XX веков, насыщена трюками, поединками и динамичными сценами, требующими от актеров высокой концентрации и серьезной подготовки.

По словам Ткачука, несмотря на участие дублеров в отдельных общих планах, большую часть сцен он выполнял самостоятельно. Особого внимания потребовали эпизоды, связанные с кулачными боями. Актер начал готовиться к ним почти за полгода до начала съемок. Интенсивные тренировки, ежедневная работа с различными наставниками и поиск уникальной техники движения формировали образ бойца по прозвищу Волчок. Актер признался, что никогда ранее не занимался боевыми искусствами.

"Кулачный бой – это было для меня достаточно ново и сложно, забирало огромное количество времени и сил, но погрузиться мне было интересно, и занимался я с большим любопытством. Даже массу набрал! Думаю: "Ничего себе! Становлюсь похожим на настоящего бойца!" – сказал Евгений Ткачук в интервью.

Однако, как отмечает актер, самые сложные моменты были связаны не с поединками, а с трюковыми сценами, построенными на высоте. В частности, эпизоды с полетами и последующим прыжком на движущийся состав оказались наиболее выматывающими. Длительные зависания в специальных конструкциях и необходимость многократно повторять отдельные элементы приводили к сильной физической усталости.

Фильм "Волчок" вышел в прокат 4 декабря.