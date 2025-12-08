Издательство "Эксмо" покажет новогоднее иммерсивное шоу "Что читать дальше"

Издательство "Эксмо" готовится завершить год особым выпуском своего литературного проекта "Что читать дальше". 8 декабря зрителям покажут новогодний спектакль, созданный по мотивам "Рождественской истории" Чарльза Диккенса, но в современной интерпретации. В центре сюжета – мистер Скрудж, который, пытаясь согреться, сжигает книги, не подозревая, что именно они способны вернуть в его жизнь тепло.

Праздничный выпуск пройдет в формате иммерсивного шоу Московского драматического театра им. С. Есенина. Трансляция стартует в 18:00 на официальной странице "Эксмо" в VK.





Организаторы обещают зрителям путешествие от мрачного дома Скруджа до яркой атмосферы Духа Праздника, ожившие страницы, встречи с героями зимних историй и своеобразную "книготерапию", которая должна помочь справиться с декабрьской хандрой. По словам генерального директора "Эксмо" Евгения Капьева, этот выпуск станет одним из самых теплых за всю историю проекта.

Кроме шоу, зрителей ждут и приятные бонусы: в течение суток после эфира можно будет приобрести книжные новинки со скидками до 50%.

В числе представленных изданий – сборник "Зимние истории", роман "Последние невесты Романовых", новогодние комедии "Укради мое сердце, Тайный Санта!" и "Притворись моим на Рождество", а также автобиография Игоря Акинфеева и праздничные альбомы для семейных воспоминаний.