13-й сезон Ярмарки современного искусства Cosmoscow: что известно, чего ожидать

В "Тимирязев-центре" событие пройдет во второй раз за историю биеннале: в 2015–2022 гг. бессменным аэродромом Cosmoscow служил Гостиный Двор, в 2023 году мероприятие было перенесено в "Экспоцентр".

Крупнейшая в России ярмарка современного искусства стартовала 15 лет назад на территории "Красного Октября", и вот наступило время 13-го сезона, тема которого – временность. Этот лейтмотив сквозит в творчестве арт-группы ПРОВМЫЗА, выбранной "Художником года ‘2025" некоммерческим Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow.

12-14 сентября на двух этажах "Тимирязев-центра" свои стенды разместят более 90 галерей, что немногим больше результата предыдущего года и пока что рекордный показатель участия за всю историю Ярмарки. Около четверти участников – региональные проекты, 16 галерей представят своих художников на Cosmoscow впервые. Из завсегдатаев события, например: XL Projects, Marina Gisich Gallery (Projects), Alina Pinsky Gallery, MYTH Gallery и другие.





Кроме того, предстоящий сезон будет отмечен большим количеством коллабораций художников с брендами. Среди них – творческо-коммерческие дуэты арт-группы AES+F и "Мясного дома Бородина", художника Владимира Грига и компании Bork, медиахолдинга РБК и нижегородской студии "Тихая".

В пространстве Ярмарки галереи будут распределены по секциям, в зависимости от их специфики деятельности: так, "База" представит постоянные выставочные пространства, "Контур" – шоурумы без основной площадки, "Цифра" – онлайн-платформы, а "Тираж" и "Дизайн" – галереи тиражного искусства и коллекционного дизайна соответственно.

К привычным для формата Ярмарки программам "Художник года", "Институция года", "Музей года", добавятся "Куратор года" и "Коллекционер года". Если информация по дебютным рубрикам Cosmoscow пока что держится в секрете, имена других победителей известны давно: "Институцией года" в 13-ом сезоне стал московский ЦТИ "Фабрика", а "Музеем года" – Музейный центр "Площадь Мира" в Сибири.





"Художником года" в 2025 году Cosmoscow выбрала нижегородскую арт-группу ПРОВМЫЗА, обладателя Гран-при премии имени Сергея Курехина, номинанта премии "Инновация". "Ветреный" стиль творчества ПРОВМЫЗЫ (отталкивающийся от неизвестности и вечного пребывания в движении) пропитал визуальную идентичность 13-го сезона Ярмарки.

Узнаваемая в первую очередь по своим видео– и аудиоработам, ПРОВМЫЗА была основана художниками Галиной Мызниковой и Сергеем Проворовым в 1998 году в Нижнем Новгороде. Дуэт представлял Россию на Венецианской биеннале в 2005 году и по сей день принимает активное участие в международных кинофестивалях. Работы арт-группы хранятся в коллекции Центра Жоржа Помпиду, ГЦСИ и в частных собраниях по всему миру.

Для посетителей от семи до 18 лет предусмотрена возможность посещения "Детской зоны" Ярмарки.

Возрастное ограничение: 18+

Подробности смотрите на сайте Ярмарки Cosmoscow.