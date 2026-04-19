Александр Петров: "Всегда стараюсь вложить в персонажа принцип трех "С": сострадание, сочувствие и соучастие"

23 апреля в российский прокат выходит драма "Коммерсант", которая рассказывает о лихих девяностых и обо всем, что из них вытекает. В основе сюжета – книга финалиста литературной премии "Национальный бестселлер" Андрея Рубанова "Сажайте, и вырастет", а в главной роли – один из самых популярных актеров современности Александр Петров. По словам молодых режиссеров фильма (братьев Федора и Никиты Кравчуков), сомнений, кого взять на роль банкира Андрея Рубанова, у них не было – однозначно Петров!

Исполнитель главной роли подробно рассказал о картине, к которой его подготовила жизнь, и о принципе трех "С" в своей актерской игре. Как оказалось, Александр Петров не только сразу согласился на роль, но заодно и выступил креативным продюсером фильма.

– Александр, а бывают такие проекты, увидев которые, вы сразу принимаете решение: "Я в деле!"

– Очень редко такое случается. Но мой опыт и интуиция позволяют в этом разобраться. Когда открываешь сценарий и понимаешь, что произведение не однослойное, что это большая литература. Но это редко бывает, повторю. Так у меня в последний раз было с "Текстом". При прочтении первых строк понял, что да, я в деле, хотел бы играть такого персонажа. И вот здесь было тоже такое интуитивное "хочу".





– Чувство интуиции у вас вообще сильно развито?

– Ну, знаете, это такая неопознанная еще вещь в жизни людей. Вот как объяснишь, когда я, только приехав в Москву, в центре столицы еще ни разу не гулявший даже, зашел во дворик ГИТИСа в далеком 2008 году и точно понял, что буду здесь учиться? Мое место! Откуда взялась такая внутренняя уверенность? Интуитивно почувствовал.

– Как вы вообще узнали об этом проекте?

– В Тобольске во время съемок сказки "Горыныч". Помню, сидел в актерском вагончике и вдруг озадачился: "Сказка, конечно, – очень хорошо, очень здорово, а еще какие предложения есть?" Позвонил агенту. Она мне: "Ну, есть что-то, но там режиссеры молодые, дебютанты". Прекрасно, говорю, дебютанты – это интересно! Раскрыл сценарий и понял, что загорелся. Когда вернулся в Москву, сразу встретился с ребятами. Так все и сложилось.

– Более того, вы стали креативным продюсером фильма.

– Да, захотелось еще больше сделать для фильма. Тратить на это силы и время, несмотря на другие дела, семью (у меня ребенку годик всего). Но, несмотря на это, понимаю, что хочу! Хочу много присутствовать на площадке, делиться своим мнением, опытом, по городам ездить на премьеры и на пресс-конференции вот ходить.

Вообще, обожаю региональные премьеры, но когда приезжаешь с очень хорошим фильмом. Есть, что показать, о чем поговорить.

– А как вам работалось с молодыми режиссерами?

– Они другие, по-другому мозги работают, еще быстрее. Они еще более надоедливые и более наглые, по-хорошему злее, чем мы. И это невероятно заряжает внутренней энергией. Когда такая энергия нового поколения в тебя попадает, ты сам становишься энергичнее. Порой, конечно, думал, да зачем мне надо это все? Почему я им верю, этим людям? Ответа на этот вопрос не было. Зачем-то и почему-то.





– Ваш персонаж – он какой? Как вы сами его видите?

– Он крайне противоречивый. Для кого-то – это человек, которого не жалко, а кто-то во время фильма и слезу пустит, и захочет к нему подойти и обнять.

Я всегда стараюсь вложить в персонажа принцип трех "С": сострадание, сочувствие и соучастие. Только тогда будет максимальное приближение к зрителю, только тогда у зрителя появляется желание посидеть, подумать, понять человека. Почему в его судьбе так все сложилось? Отчего так все происходит?

Мне лично мой герой напоминает персонажа из мировой драматургии, где иногда люди совершают не очень хорошие поступки, но они не плохие и не хорошие, они живые. Так и Андрей (я сейчас говорю субъективно) – он, конечно, один из виновников всего того, что с ним произошло. Время действия – 1996 год, когда два друга мечтают стать олигархами, элитой государства. И ради этого они идут на все: вписываются в крупную нелегальную сделку, в аферу по хищению миллиардов из казны. Итог очевиден. Расплата – переполненная камера "Матросской Тишины". Моему герою предстоит выжить, чтобы вернуться в привычный мир.

– Вы же, кстати, имеете опыт таких ролей. Человек подготовленный.

– В этом плане ребятам-режиссерам очень повезло. Я неплохо разбираюсь в деталях, атмосфере, в самом способе существования не на воле. Когда один из моих любимых режиссеров – Эдик Оганесян – снимал сериал "Петля", где я играл, то мы, актеры, имели общение с людьми, жившими по законам зоны. Правда, тогда снималась современная история с современной тюрьмой, но основа – она так и осталась.

– Тема 90-х очень сейчас на волне. А почему на вас не малиновый пиджак?

– Наша картина не про 1990-е буквально, а про все времена. Эта история, на мой взгляд, является христианской. Человек, который ошибся, и цена этой ошибки очень велика. Выход – через чистилище, где ему предстоит стать другим человеком. Это все – про состояние человека, живущего в сложное переломное время, и про его страшное, "мясорубное" очищение. Пособие по тому, что надо всегда помнить, что "вход – рубль, а выход – два", и что за все надо платить. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, как любил говорить мой отец. А малиновый пиджак? Нет, ни за что. У моего героя другие вкусы.