Александр Петров заявил, что режиссерам фильма "Коммерсант" очень повезло с ним

23 апреля в прокат выходит криминальная драма "Коммерсант", повествующая о лихих девяностых и судьбах людей, оказавшихся в эпицентре переломной эпохи. Лента снята по роману Андрея Рубанова "Сажайте, и вырастет". Главную роль – банкира Андрея – исполнил один из самых востребованных российских артистов Александр Петров. Молодые режиссеры картины братья Кравчуки признались, что иных кандидатур даже не рассматривали.

Петров не только моментально дал согласие на участие, но и выступил креативным продюсером проекта. Однако ключевой деталью стала профессиональная подготовка актера.

"В этом плане ребятам-режиссерам очень повезло. Я неплохо разбираюсь в деталях, атмосфере, в самом способе существования не на воле. Когда один из моих любимых режиссеров – Эдик Оганесян – снимал сериал "Петля", где я играл, то мы, актеры, имели общение с людьми, жившими по законам зоны", – рассказал Петров в интервью.





Актер отметил, что его герой – фигура крайне противоречивая. В фильме зритель увидит историю двух друзей, которые в 1996 году решают стать олигархами и ввязываются в аферу с хищением миллиардов из казны. Расплатой становится камера в "Матросской Тишине".