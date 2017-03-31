Как быть успешной в карьере и материнстве одновременно

В нашей стране часто считают, что нельзя быть успешной и в карьере, и в материнстве, но множество женщин доказывают, что это не так. Редактор «Нетологии» рассказывает как совмещать и то, и другое, и следовать своему пути.

Самая частая проблема российских, да и не только, женщин — это простой и мысли, что теперь можно быть только домохозяйкой. В таком случае часто заботы о доме, ребенке, муже перекрывают все остальное, а спустя несколько лет обнаруживается, что уже подошел какой-то возраст, на работе не ждут, выглядишь тоже уже как-то не очень, и пора бы что-то менять. А как менять — непонятно. И женщина просто рожает второго, а иногда и третьего, чтобы через несколько лет осознать, что как профессионал она не состоялась.

Конечно, дети маму будут любить в любом случае, но…намного большее уважение и любовь они испытывают, когда гордятся. Всем хочется, чтобы мама была самой красивой, умной, успешной, а не только проявляла внимание, ласку, заботу и ходила с пакетами наперевес. Давайте разберемся, можно ли быть успешной женщиной и мамой. И если да, то как.

Что делать, если нет работы

Как рассуждают: «Я родила, и теперь у меня нет работы. На старой меня не ждут из декрета, да и не смогу сидеть в офисе с 9 до 18, так как ребенка надо забрать из садика, отвести на кружок. Поэтому не буду работать».

Неправильный вывод. Во-первых, нужно искать социально-ориентированную компанию, в которой нормально относятся к наличию детей, позволяют иногда работать удаленно, а также уходить с работы пораньше с условием выполнения всех рабочих обязанностей.

Во-вторых, можно найти работу, которая позволяет работать удаленно на фрилансе. Это любая из диджитал-профессий. Копирайтер, интернет-маркетолог, контент-менеджер, seo- или smm-специалист. Если вы дизайнер, бильд-редактор, разработчик или верстальщик — то тут еще проще. Работы очень много и работодатели позволяют сотруднику работать удаленно, потому что главное — качество, и выполнение обязанностей намного важнее.

Как возвращаться на работу

Совершенно иная ситуация, если вы решили вернуться на старую работу. Во-первых, убедитесь, что вас там действительно ждут, во-вторых, уточните, действительно ли они готовы «терпеть» больничные или ранние уходы из офиса. В-третьих, решите, можно ли брать часть работы домой, чтобы не терять в производительности и эффективности.

Эти вопросы следует поднять как минимум из-за того, что в первую очередь — вы мама. А уже все-таки во вторую — сотрудник. Отлично, если получается держать обе роли наравне. Однако, так происходит все-таки не всегда: дети болеют, садики иногда работают не так долго, как хотелось бы, транспорт опаздывает, а кружки не ждут.

Как поменять профессию и найти призвание

Другая история, если вашу старую работу и профессию совершенно невозможно сочетать с материнством. Или просто хотите поменять сферу деятельности, или, возможно, по специальности с вашими требованиями работу не найти. Бывают различные ситуации, при которых хочется сменить профессию.

Советуем смотреть в сторону диджитал-специальностей. Во-первых, все они предполагают возможность удаленной работы, либо часть обязанностей можно выполнять дома. Да и чаще всего компании, которые ищут сотрудников, высоко социально-ориентированы.

Сначала выберите, кем быть: уйти в маркетинг — контент, smm, seo, таргет, аналитику или быть широкопрофильным специалистом, заняться веб-дизайном, проектированием интерфейсов или разработкой — фронтенд (внешний вид сайта) или бэкэнд (внутреннее устройство сайта). Чтобы это сделать:

изучите рынок труда, чаще всего это специальности с зарплатой от 40 до 180 тысяч рублей.

посмотрите, какая профессия ближе вашим способностям и умениям. Если вы умеете продавать и продвигать — подойдет интернет-маркетолог, писать — копирайтер или контент-менеджер, понимаете логику и математику — идите в разработку. Если же у вас все хорошо с психологией и анализом — то ваш выбор это smm, seo, таргет или аналитика. Умеете рисовать — тогда вас ждет мир дизайна и проектирования интерфейсов.

узнайте, какие требования к вакансии, если у вас не хватает компетенций, то точно стоит пойти на онлайн-курсы: они стоят недорого, быстро окупаются, срок обучения до 2 месяцев, в конце выдается диплом государственного образца.

выбирайте курсы с государственной аккредитацией, дипломом, известные на рынке, а также имеющие свой Центр карьеры и помогающие с трудоустройством. Кроме того, смотрите, чтобы на курсе обязательно была практика на реальных проектах.

после окончания курсов вам помогут с карьерой либо подскажут, как правильно составлять резюме и где искать работу.

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Итак, вы окончили курсы, нашли новую работу в социально-ориентированной компании: удаленно или с возможностью частично удаленной работы. Как теперь не забыть о материнстве? Ребенку же тоже нужно внимание.

Окей, а как же материнство

Когда вы хотите пойти учиться или работать, то часто встает вопрос: а когда же быть матерью?

Когда у меня родился ребенок, стало понятно: мне хочется быть красивой и успешной мамой, которой можно гордиться. Да и иметь уважение, быть востребованной и реализованной тоже приятно. Но как все успевать?

Во-первых, ребенку важна спокойная мама, которая чувствует себя хорошо. Если для вас важна самореализация, то точно лучше найти работу. Во-вторых, деньги лишними не бывают, поэтому несколько десятков тысяч рублей пойдут явно на пользу семейному бюджету и ребенку — больше не надо экономить, и можно позволить купить то, что раньше не мог. В-третьих, намного приятнее, когда ребенок мамой гордится.

Итак, материнство никуда не денется. Вы явно не забудете отвести ребенка в сад или школу и забрать оттуда. Также как и сложно отказать ему в игре или вечернем совместном досуге перед сном. А после того, как уложите, вполне можно заняться домашними делами, или тем, что не успели сделать на работе, потому что пораньше ушли.

Итак, что делать, если хочется быть и матерью, и профессионалом

Как успевать и то, и другое? Самое главное — грамотный тайм-менеджмент. Заведите себе правило пользоваться ежедневником или специальными приложениями: календарями или блокнотами. Пишите, чем вы будете заниматься сегодня и что должны успеть.

На втором месте: приоритеты. Помечайте дела важные и не очень — те, которые можно отложить. Если для вас самое главное отвести ребенка на соревнования, то постарайтесь закончить работу пораньше, сделайте сначала самое сложное, а дела попроще отложите на завтра или на вечер.

Помните: дети спят и у них есть режим. Не ведитесь у них на поводу и укладывайте спать вовремя. В таком случае, пока они спят, у вас есть время заняться делами: рабочими или домашними. Кроме того, дети очень любят помогать. Помойте вместе посуду или пол, разберите грязное и чистое белье, запустите стирку или развесьте то, что уже постиралось. Так и дом будет чистым, и ребенка будете учить, и вместе проведете время.

Четвертое правило: будьте спокойными. Дети не дураки, и можно сказать: «Мама сейчас поработает час, а потом мы с тобой поиграем, а пока посмотри мультфильм или почитай книгу». Ваше спокойствие гарантирует адекватное поведение ребенка. Если в вашей семье господствует терпение и адекватность, то и проблем не будет.

Удачи!

Автор: Ксения Суворова,

редактор «Нетологии» и мама



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