Астрология и развитие личности. Апрель-2017

С 20 марта по 20 апреля Солнце будет находиться в знаке зодиака Овен.

Девиз этого знака: Действуй, несмотря ни на что!

Со знака зодиака Овен начинается астрологический новый год.

Космос дает нам новую мощную волну энергии на развитие своего внутреннего мира и необходимых дел. Свежее дыхание пробуждающейся природы, растущая зелень и наполненное жизнью щебетание птиц точно отражают потенциал энергии данного знака зодиака.

123RF/Varvara Gorbash

Звезды дают лишь тенденцию, которую человек может применить к своей жизни. Энергичность, импульсивность, стремление действовать, невзирая на препятствия — все эти качества Овна могут помочь решить дела насущные. Не терпит Овен лени, медлительности, откладывания дел на потом.

Но вслед за активностью, влюбленностью или воодушевлением может последовать период усталости и разочарования в идеях, делах и партнерах. Постарайтесь соблюдать золотую середину в эмоциях, не ожидать многого от других людей и обстоятельств. Тогда возможные задержки с решением вопросов не будут забирать всю физическую и эмоциональную энергию.

Что развивать:

— Решительность.

— Лидерские качества.

— Открытость миру, обстоятельствам, людям.

— Оптимизм.

— Искренность.

Что полезно читать:

Книги по менеджменту, путешествиям, саморазвитию.

С кем общаться:

Бизнес-тренеры, фитнес-тренеры, спортсмены.

Благоприятные дни для общения: 2, 7, 17, 25, 26 апреля.

Натуральные камни, усиливающие энергетику месяца:

Коралл, гранат, яшма, рубин.

Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

4, 5, 14, 19, 23, 24 апреля.

В эти дни побольше себя балуйте, выберите и приобретите что-то новенькое для гардероба.

123RF/Varvara Gorbash

Дни, благоприятные для работы со сновидениями (в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос):

С 3 на 4, с 12 на 13, с 22 на 23 апреля.

Дни для энергетической чистки пространства (дома, психики), для наведения порядка в делах:

6, 7, 11, 16, 17, 25 апреля.

Конфликтные дни:

6, 13, 14, 21, 22 апреля.

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.

Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких, и сохраняйте спокойствие.

Рекомендации на каждый день по Луне:

Луна — символ эмоций и перемещения энергии в нашей жизни имеет дополнительное влияние на возможность самосовершенствования. Время в таблице указано московское.

Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)

В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время московское).

2 апреля (18:43 — 21:27)

4 апреля (23:45) — 5 апреля (02:13)

7 апреля (04:16 — 08:20)

9 апреля (12:21 — 16:34)

11 апреля (21:19) — 12 апреля (02:42)

14 апреля (08:17 — 14:27)

16 апреля (22:26) — 17 апреля (03:04)

19 апреля (13:57 — 14:52)

21 апреля (22:23 — 23:43)

24 апреля (01:34 — 04:32)

26 апреля (01:53 — 05:56)

28 апреля (05:18 — 05:39)

30 апреля (01:28 — 05:48).

Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.