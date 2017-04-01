Астрология и развитие личности. Апрель-2017
С 20 марта по 20 апреля Солнце будет находиться в знаке зодиака Овен.
Девиз этого знака: Действуй, несмотря ни на что!
Со знака зодиака Овен начинается астрологический новый год.
Космос дает нам новую мощную волну энергии на развитие своего внутреннего мира и необходимых дел. Свежее дыхание пробуждающейся природы, растущая зелень и наполненное жизнью щебетание птиц точно отражают потенциал энергии данного знака зодиака.
123RF/Varvara Gorbash
Звезды дают лишь тенденцию, которую человек может применить к своей жизни. Энергичность, импульсивность, стремление действовать, невзирая на препятствия — все эти качества Овна могут помочь решить дела насущные. Не терпит Овен лени, медлительности, откладывания дел на потом.
Но вслед за активностью, влюбленностью или воодушевлением может последовать период усталости и разочарования в идеях, делах и партнерах. Постарайтесь соблюдать золотую середину в эмоциях, не ожидать многого от других людей и обстоятельств. Тогда возможные задержки с решением вопросов не будут забирать всю физическую и эмоциональную энергию.
Что развивать:
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— Решительность.
— Лидерские качества.
— Открытость миру, обстоятельствам, людям.
— Оптимизм.
— Искренность.
Что полезно читать:
Книги по менеджменту, путешествиям, саморазвитию.
С кем общаться:
Бизнес-тренеры, фитнес-тренеры, спортсмены.
Благоприятные дни для общения: 2, 7, 17, 25, 26 апреля.
Натуральные камни, усиливающие энергетику месяца:
Коралл, гранат, яшма, рубин.
Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:
4, 5, 14, 19, 23, 24 апреля.
В эти дни побольше себя балуйте, выберите и приобретите что-то новенькое для гардероба.
123RF/Varvara Gorbash
Дни, благоприятные для работы со сновидениями (в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос):
С 3 на 4, с 12 на 13, с 22 на 23 апреля.
Дни для энергетической чистки пространства (дома, психики), для наведения порядка в делах:
6, 7, 11, 16, 17, 25 апреля.
Конфликтные дни:
6, 13, 14, 21, 22 апреля.
Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.
Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких, и сохраняйте спокойствие.
Рекомендации на каждый день по Луне:
Луна — символ эмоций и перемещения энергии в нашей жизни имеет дополнительное влияние на возможность самосовершенствования. Время в таблице указано московское.
Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)
В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время московское).
2 апреля (18:43 — 21:27)
4 апреля (23:45) — 5 апреля (02:13)
7 апреля (04:16 — 08:20)
9 апреля (12:21 — 16:34)
11 апреля (21:19) — 12 апреля (02:42)
14 апреля (08:17 — 14:27)
16 апреля (22:26) — 17 апреля (03:04)
19 апреля (13:57 — 14:52)
21 апреля (22:23 — 23:43)
24 апреля (01:34 — 04:32)
26 апреля (01:53 — 05:56)
28 апреля (05:18 — 05:39)
30 апреля (01:28 — 05:48).
Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.
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