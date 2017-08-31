Астрология и развитие личности. Сентябрь-2017

Представители знака зодиака Дева тщательны, педантичны, спокойны и рассудительны. Они знают как навести порядок в вещах, делах и мыслях. Их мышление логично, они хорошо замечают скрытые от всех детали.

До 22 сентября Звезды дают энергию на проработку именно этих качеств Личности. Стоит сделать небольшое усилие и эффект от работы над собой будет налицо.

123RF/macchia

Как понять, что нужно нарабатывать что именно такие качества? Послушайте упреки ваших близких. Родственников, партнеров, друзей. Если они хотя-бы несколько раз говорили вам что вам не хватает собранности, аккуратности, тщательности, то значит, наработка этих качеств является вашей задачей. Обычно если мы все-же начинаем прислушиваться к словам окружающих и совершенствуем себя, то Мир быстро отвечает нам увеличением благоприятных возможностей.

Основная Стихия этого Знака Зодиака — Земля.

Что полезно читать:

Мари Кондо «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни»

Книги по логике, бухгалтерскому учету.

С кем общаться:

Специалисты по фен-шуй, ландшафтному дизайну, бухгалтеры.

Благоприятные дни для общения:

9, 14, 18, 19, 24, 30 сентября

Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

8, 13, 18, 23, 28 сентября

В эти дни почаще улыбайтесь, выберите и приобретите что-то новенькое для гардероба.

123RF/Varvara Gorbash

Дни, благоприятные для работы со сновидениями

(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)

С 5 на 6 сентября, с 9 на 10 сентября, с 14 на 15 сентября, с 23 на 24 сентября, с 28 на 29 сентября.

Дни для энергетической чистки пространства

(дома, психики, наведения порядка в делах)

4, 9, 17, 22, 26-27 сентября

Конфликтные дни:

4-5 сентября, 11— 12 сентября, 25 — 26 сентябя

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.

Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких и сохраняйте спокойствие.

Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса)

В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время по Москве)

2 сентября (20:30) — 3 сентября (00:06)

5 сентября ( 09:15 — 09:28)

7 сентября (00:29 — 16:01)

9 cентября (19:52 — 20:22)

11 сентября (04:54 — 23:29)

13 сентября (22:35) — 14 сентября (02:12)

16 сентября (01:23 — 05:09)

18 сентября (04:55 — 08:52)

20 сентября (09:30 — 14:06)

22 сентября (17:04 — 21:40)

24 сентября (11:33) — 25 сентября (08:01)

27 сентября (15:08 — 20:24)

30 сентября (04:13 -08:40)

Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.