Как быстро восстановить энергию?

Быстрое восстановление — моя профессиональная нужда. Интенсивная работа с людьми; непрекращающиеся нововведения в проектах; горные треки на высоту выше 4000 метров трижды в год; частые перелеты и переезды, а иногда и «переплывы», когда крохотная рыбацкая посудина на волнах, захлестывающих внутрь, пропускает в открытой воде двухсотметровый сухогруз, — настойчиво требуют эффективных действий по восполнению своей психической и физической энергии.

Здесь, конечно, велик соблазн щегольнуть известным:

— А как вы расслабляетесь?

— Да, я не напрягаюсь.

Но способность удерживать ментальное равновесие в любых ситуациях — это характеристика трех типов людей — мастеров высокого уровня самосознания; тех, кто свою зону комфорта не покидает, и тех, кто свою зону комфорта не покидает, но уверен, что они мастера высокого уровня самосознания.

Если же вам, как и мне, перегревы не чужды, хочу поделиться своим арсеналом самовосстановления. Я намеренно опущу такие методы, как массаж и прочие меры, где задействованы другие люди. Мои инструменты максимально мобильны и позволяют их применять как в Москве, так и на крохотном тропическом острове с населением в пару сотен человек, когда никакой помощи извне ждать не приходится.

Итак, как быстро восстановить психическую и физическую энергию?

Топ 7 моих личных приемов самопомощи:

1. Сон

Со сном, как и с расходом энергии, действует правило — не слишком мало, но и не слишком много. Недосып, равно как и пересып, ведет к разбалансировке организма, точно так же, как слишком интенсивные действия могут стать причиной выгорания, но и недостаточный расход сил делает человека медленным, внутренне липким, инертным.

Во всем нужно стремиться к динамическому балансу, доступному вашему телу и психике на сегодняшний момент, постепенно работая над расширением собственной пропускной способности.

Для большинства людей золотая середина — это 7-9 часов ежедневного сна. И если в обычном состоянии мне вполне достаточно восьми часов, то в ситуации даже небольшого стресса или какой-то физической проблемы я даю себе возможность спать по 9 часов. В момент более заметного всплеска уже требуется около 10 часов, но единовременно, и на десерт, в ситуации острого накала — длительных межконтинентальных перелетов или череды ретритов нон-стоп — в идеале, непрерывные 12 часов в кровати. Даже просыпаясь, я продолжаю лежать и засыпаю вновь. Здоровая психика восстанавливается при таком подходе всего за одну ночь.

2. Переключение активности

Еще одна азбучная истина, которая умудряется постоянно спотыкаться о разнообразные шаблоны мышления. Например, что отдых на диване виновен во всех наших болезнях или что книга — лучший друг в любых ситуациях. Так, да не так. Переключение потому и переключение, что вы меняете тот темп, который привел вас к обесточенности, на ровно противоположный. Если вы длительное время «пахали» за компьютером, если экран требовал вашего бесконечного присутствия, лучшее переключение — это движение, воздух, природа. Отсутствие одной точки для глаз. А не книга, например. Да, книга вас успокоит, но перезарядки не даст, так как и полного переключения при таком подходе не осуществилось.

И наоборот. После перелетов и переездов, когда меньше чем за месяц ты посещаешь 16 островов с рабочим визитом, лучший отдых — это неподвижное лежание в кровати целый день с чередой бесконечных фильмов или, да, с хорошей книгой. Один-два дня такого режима полностью возвращают к жизни, и хочется снова бежать и творить.

Переключение активности для полного восстановление требует буквального понимания этого процесса, тогда как простое следование своим пристрастиям и привычкам в отдыхе даст какую-то разрядку, но перезагрузки может не случиться.

3. Вода

Какие свойства воде только не приписывают! Ритуалы с ней вы найдете почти во всех религиях, шаманских обрядах и современных книгах по здоровому образу жизни. Вода способна менять состояние и усиливать циркуляцию энергии. Очищать не только на физическом уровне. Так, при ощутимом психологическом перегреве я иду под душ с головой в любое время дня. Там же, кстати, достаточно неплохо смываются навязчивые мысли, если вдруг что-то вас настойчиво беспокоит, а нужно заняться совершенно другими делами.

Вода буквально смывает эмоции, идеи, усталость, дорогу, суету. Появляется окно, чтобы запустить в себе новые режимы в течение текущего дня, а не ожидать лишь восстановления ночным отдыхом.

4. Off

Полное и тотальное отключение от дел и интернета. Профилактически я стараюсь проводить такую разгрузку еженедельно по воскресениям, но в ситуации выхода как из негативно, так и из позитивно окрашенного всплеска требуется 2-3 дня для полного обновления. В этот период доступно все помимо интернета и работы — гулять, ходить в кино, читать книгу, встречаться с друзьями, говорить о высоком, но только не возвращаться к Сети ни под каким соусом. И здесь кроется подвох. В ситуации полного отключения, когда вы освободили себя от рутинного потока дел и мыслей, вдруг начинают «валиться» идеи, и, конечно же, именно в том аспекте, который вы на время отрезали. Для успеха практики все это отодвигается до дня, когда информационная диета закончится. Если же начать все записывать и обсуждать прямо в процессе своего дня Оff, думая, что невинная фиксация ничего не значит, — процессы очистки остановятся, не доведенные до конца. Вы опять будете подхвачены водоворотом дел и мыслей.

Мост в 100 метров нельзя пересечь, пройдя только 99.

5. Искусство и природа

Искусство — это природа большого города. Эта гениальная догадка пришла ко мне однажды из уст знакомой: «Когда нет возможности прямо сейчас поехать за город — можно пойти в музей, это также обновляет и заряжает энергией». Эврика! Всем известны восстанавливающие силы природы, но мало кто смотрит на искусство именно под таким углом — оно заряжает энергией, прекрасно переключает и дает вполне ощутимую отдачу положительных эмоций. С тех пор я хожу в музеи не только потому, что «новая выставка», но и в восстановительных целях, когда нужно поправить свое состояние и прийти в себя после внутренних ураганов разной силы. Искусство — это природа большого города.

6. Коврик с иголками

Как и многое хорошее в нашей жизни, это чудо-устройство пришло ко мне через проблему. Я решала вопросы со спиной, появившиеся в моей жизни после стресса. А нашла лучший в мире релаксатор. Мой «гаджет» именно так и называется. Это коврик со стальными иглами, лечь на который, вначале, ты очень боишься, а впоследствии не знаешь, как посильней его в себя воткнуть, ведь именно этого просит твое тело — максимального воздействия иголок для полного расслабления.

Приток крови к спине и шее, ощутимый физический разогрев, полное расслабление, достигаемое всего за 30 минут — все это отлично успокаивает и буквально освобождает от ситуативных эмоций. Производитель рекомендует лежать на иголках перед сном, но по своей практике могу сказать, что и дневной отдых на них заметно понижает градус событий, если происходит что-то зашкаливающее для вашей психики. Вы спросите, где же взять эти иголки на том самом крохотном тропическом острове? Все просто — я вожу коврик с собой по примеру йога-инструктора из нашей команды. Отлично выручает!

7. Молчание

Самый эффективный, самый сложный (потому что самый «тонкий») и самый прекрасный, на мой взгляд, инструмент. Практика полного молчания. Она объединяет в себе день Off и вашу личную, для начала физическую, тишину.

Возьмите аскезу молчания на один день: без разговоров, переглядываний, книг, интернета, гаджетов, музыки, писем, СМС.

Остановите поток поступающих смыслов и не пытайтесь фиксировать свои идеи, которые в этот момент будут приходить — дайте психике хоть немного «развязаться». Договоритесь с домашними или отправляйтесь в любой загородный отель, по приезде предупредив персонал, что хотите помолчать. Подобное молчание должно быть практикой в полном смысле слова, когда ты, дав себе обещание, честно держишь его. Помолчите без ожиданий и требований, послушайте мир. Погуляйте, походите по улицам, посмотрите на прохожих, на деревья, на мир вокруг. Возьмите с собой листик: «Извините, я сегодня молчу», если потребуется кому-то показать. И пожалуйста, избавьте себя от желания результата за этот единственный день. Требовать от однодневной практики решения своих проблем или суперозарения — это как на первом свидании видеть в мужчине будущего мужа и всячески ему это показывать. Сбежит! Один день — это очень и очень мало. Обычно минимальное время для ретрита молчания — семь дней, но чаще десять. Не ждите чудес. Просто честно помолчите. С вниманием к текущему моменту, который вас окружает. И посмотрите, что вам это даст.

Всегда ваша,

Олеся Новикова