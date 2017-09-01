Ностальгия по школе: вспомнить все 1 сентября

Какой родитель, собирая ребенка в школу, не вздыхал ностальгически от собственных воспоминаний о линейках на 1 сентября, столовских оладушках и первой влюбленности в одноклассницу (или одноклассника)?

Конечно, школа постепенно меняется, поддаваясь веяниям времени, и потому Юлия Клоуда, руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru, решила вспомнить самые яркие моменты из школьной жизни поколения 90-х и начала нулевых.

С заботой о детском здоровье

Начнем с самых животрепещущих воспоминаний, ведь многие впервые столкнулись с медициной и врачами именно в школе, во время обязательных профилактических осмотров. Например, прививки — для проведения вакцинации школьников снимали с уроков, и это был отличный повод отдохнуть наконец от математики, чтения или русского языка.

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Пока дождешься своей очереди, можно и новую серию любимого мультика обсудить (привет, телеканал 2х2! привет, «Утиные истории», «Том и Джерри» и «СейлорМун»), сыграть в сотки или просто обменяться наклейками для журналов — они были тематическими, с Барби, с машинками, опять же — с героями мультиков. Ну, а знаменитую реакцию Манту помнят все — не мочить, не чесать! А так хотелось…

Не обходились без внимания и зубы. Иногда в школах даже имелся свой собственный стоматологический кабинет, оснащенный стареньким креслом с потертой обивкой, которое тряслось от любых манипуляций врача с бормашинкой и грозило вообще развалиться прямо под жертвой школьной стоматологии. Само оборудование тоже было почтенного возраста, а эти потрясающие цементные пломбы, которые норовили вылететь через неделю! О, разве это можно забыть!

Точи зубы смолоду

Впрочем, даже если у школы не было возможности обзавестись своим зубоврачебным кабинетом, она отправляла учеников в детские стоматологические поликлиники. Поколение 90-х сохранило особенно яркие воспоминания о них: ведь там встречалось оборудование 80-х, а то и 70-х годов! Практически это было путешествие в прошлое, хотя, будем откровенны, весьма болезненное путешествие, поскольку зубы детям лечили, если повезет, то с заморозкой, якобы лимонный привкус которой теперь у многих ассоциируется с адовыми страданиями.

Также немало детей приходили в первый класс, сверкая улыбкой с дырами от выпавших молочных зубов. Иногда молочный зуб выпадал прямо в школе, и тогда героя дня гордо демонстрировал его всем одноклассникам. Кроме того, через эти дырочки было так круто плеваться в сокамерников по классу!

А вот исправление прикуса брекетами — это уже было некруто. Железные скобки в рту мгновенно превращали несчастного школьника в объект насмешек, шуток и розыгрышей. Мало того — в эти брекеты набивалась еда, есть с ними было неудобно, чистить трудно, что обеспечивало некоторым обладателям брекетом кличку «Вонючка» до конца 11 класса. А какие страдания начинались, если школьник с брекетами ухитрялся влюбится в девушку — первую красотку школы! «Ромео и Джульетта» ни за что не сравняться с этим накалом драмы!

Лыжи, бег и козел

Прыжок через козла для многих был самым острым моментом обучения. Давалось это искусство не всем, и лишь особо избранные могли прыгнуть через козла с легкостью и грацией. Помимо этого зловредного зверя в спортзалах обитали бревно для гимнастики, канат, побитые жизнью маты, по твердости мало уступающие камню, и огромная популяция мячей.

Globallookpress.com

Всей этой фауной командовал физрук — суровый мужчина, не знающий слова «нет». Именно он строем выводил учеников зимой на лыжню, которая порой напоминала кисель, а преодолевать его следовало на еще дедовых лыжах. Зато как круто было устраивать дуэли на лыжных палках! Правда, тут поколение 90-х перешло от «Трех мушкетеров» к «Звездным войнам», но суть осталась неизменной.

Летом вокруг стадиона полагалось бегать — почти каждый школьник помнит это надменное презрение физруков к тем, кто по состоянию здоровья не мог осилить 30-40 кругов. Ну, а дома можно было смотреть американские фильмы про школу и завистливо вздыхать…

Кадр из телесериала «Беверли Хиллз 90-210», фото Globallookpress.com

Труд сделал из обезьяны человека!

Именно под таким девизом проходили школьные уроки труда, разделенные по половому признаку. Мальчики отправлялись к столярным и слесарным станкам и осваивали их под руководством более или менее трезвого трудовика; девочки же были обречены раз в неделю таскать с собой фартук, платок и запас продуктов, из которого они должны были научить готовить нечто, смутно напоминающее еду. Также прекрасная половина класса проводила время за шитьем, с опаской осваивая швейные машинки, некоторые из которых по возрасту догоняли учительницу труда.

С какой целью девочек учили шить ночнушки, халаты и трусы — покрыто мраком неизвестности.

Впрочем, в некоторых школах руководство осознавало бессмысленность таких уроков в случае их оторванности от жизни. Тогда все становилось веселее: мальчики сколачивали табуретки для классов, чинили столы, вытачивали деревянные доски для уроков домоводства. Девочкам же полагалось не просто приготовить нечто, но и накормить полученным продуктом мальчиков. Опасные были времена…

Globallookpress.com

Форма против джинсов

Те, у кого была форма, наверняка помнят эти безжалостные бои, которые вела школьная администрация против здравого смысла, запрещая все, что ни попадя: джинсы, свитера, клетчатые рубашки, яркие блузки, а в самых тяжелых случаях — и брюки у девочек (особенно актуально это было зимой, в минус двадцать).

Словом, под раздачу всегда попадала самая практичная и удобная одежда, хотя доставалось и миниюбкам, туфлям на шпильках и ядовитому макияжу. Ведь именно на школьные годы приходятся первые эксперименты с тенями, помадой и краской для волос, эксперименты, порой дававшие крайне неожиданные результаты. Ну кто не срезал со слезами и криками внезапно ставшие зелеными или синими волосы, а?!

Сторонники школьной формы до сих пор питают странные иллюзии насчет того, что она будто бы уравнивает детей из разных социальных слоев. Это неправда — дети прекрасно знают, кто есть кто — возможно, это сюрприз для раделетей за форму, но ученики в школе разговаривают друг с другом не только на уроках и не только о Пушкине. У кого дома уже был комп? Кто первым получал все крутецкие компьютерные игры? Кто обладал сокровищами — игровой приставкой, плеером и видеомагнитофоном? У кого имелся самый крутой рюкзак и пенал?

А ведь проблемы на этом не заканчивались. Кто-то страдал от неисчислимого количества прыщей, кому-то приходилось носить очки, весьма далекие от современных легких и стильных, кого-то регулярно превращала в чудовище криворукая парикмахерша тетя Маша, к которой водили потому, что это недорого. А еще хотелось красивые туфли, сережки, косуху, гриндера… эх, много было несбыточных мечтаний!

Фото: Globallookpress.com

Щи да каша — пища наша

Это вам повезло, если столовские щи и кашу можно было есть. Чаще всего у школьных гениев кулинарии получалось приготовить совершенно несъедобные блюда даже из продуктов, которые в принципе трудно испортить.

Globallookpress.com

Загадочный рецепт рисовой каши, способной навек привить отвращение к любому рису, жидкие щи, где плавали неясного происхождения лохмотья, буровато-серый кисель — словом, пища полезная и диетическая. Зато, когда родители выдавали карманные деньги, наступало счастье — можно было метнуться в киоск за булками, пирожками, печеньками, чупа-чупсами и чипсами! Либо на переменке разделить с лучшим другом мамин бутер в обмен на его бабушкин пирог. А еще — талоны на питание для многодетных или малоимущих семей! Для родителей это было подспорье — экономия времени на готовке и денег на покупке продуктов. Для детей — ценный вклад в развитие гастрита и колита.

Труд на благо общества

Конечно, субботники! Огромные мешки или сетки, в которые полагалось гребать граблями и лопатами листья, при чем часто дети занимались этим, не снимая школьной формы, ведь работать на благо родной школы полагалось вместо физры, трудов, в особо запущенных случаях — вместо уроков вообще, либо же до или после них. Кто же откажется от бесплатной рабочей силы?! Кроме стадиона и пришкольной территории дела находились и внутри самой школы: кто помнит незабываемое мытье стен и линолеума всем школьным коллективом? Следы от подошв полагалось оттирать газировкой, а прилипшие жвачки — соскабливать подручными инструментами, которые сейчас детям был не дали в руки ни за что — лезвиями, скальпелями и перочинными ножиками! А родители, ныне уже ставшие бабушками и дедушками, также припомнят и школьные сборы на краску, клей и то, как они сами красили стены, мыли окна и укладывали этот самый линолеум…

Фото на анонсе: 123RF/awrangler