У Мадонны пропали архивные костюмы после выступления на Coachella

Звезда вышла на сцену в архивном образе, в котором выступала на Coachella в 2006 году. Именно эти костюмы пропали у Мадонны после выступления.
Мадонна сообщила, что у нее пропали архивные костюмы после выступления на Coachella. Речь идет о винтажном комплекте, в котором певица вышла на сцену вместе с Сабриной Карпентер. По словам Мадонны, это тот самый образ – корсет, сапоги и куртка Gucci, – в котором она выступала на своем первом Coachella в 2006 году.
В обращении к поклонникам артистка подчеркнула, что вещи имеют для нее не только материальную ценность, и объявила вознаграждение за них.
"Это не просто одежда, это часть моей истории. Другие архивные вещи того периода тоже исчезли. Я надеюсь и молюсь, что кто-то с добрым сердцем найдет эти вещи и свяжется с моей командой. Я предлагаю вознаграждение за их безопасное возвращение", – написала звезда в своих соцсетях.
По предварительной информации, исчезновение могло произойти после концерта – вещи перевозили по территории фестиваля, и часть багажа с одеждой и украшениями была утеряна. Правоохранительные органы уточняют, что на данный момент версия целенаправленной кражи не подтверждена, рассматривается и возможность случайной потери.
Появление Мадонны на сцене Coachella в этом году стало неожиданным: вместе с хедлайнером Сабриной Карпентер она исполнила несколько треков, вернув в повестку один из знаковых сценических образов своей карьеры.