С 2022 года российское участие в знаменитом конкурсе "Евровидение" было приостановлено по причинам, понятным практически каждому. Этот факт стимулировал внутри страны появление дискуссий о создании собственного музыкального мероприятия, где главной целью станет творчество, а не политические игры и навязывание чуждых ценностей. Идея проведения национального праздника музыки, лишенного какого-либо идеологического окраса, постепенно набрала обороты.

3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса под названием "Интервидение". Объявление о подготовке к организации конкурса появилось на официальном интернет-ресурсе главы государства в понедельник вечером.

По предварительной информации, в "Интервидении" ожидается участие свыше двадцати стран, среди которых будут представители и Латинской Америки. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что данный конкурс послужит отличной площадкой для развития сотрудничества между государствами.

Конкурс под названием "Интервидение" уже имеет свою историю. Еще в 1977–1980-х годах этот формат являлся неотъемлемой частью Международного фестиваля песни в польском Сопоте. В новом тысячелетии идея была возрождена: в 2008 году известная россиянам медиагруппа "Красный Квадрат" провела в Сочи мероприятие под названием "Пять звезд. Интервидение". На том конкурсе победу одержала талантливая певица Тахмина Ниязова из Таджикистана.

Что же касается "Евровидения", то российские участники выступали на данном конкурсе достойно и занимали высокие места. Так, заслуженный артист России Дима Билан является серебряным и золотым призером европейского песенного соревнования, певец Сергей Лазарев дважды занял третье место, певица Алсу могла стать первой в 2000 году, в шаге от победы оказалась и группа "Тату" в 2003-м.