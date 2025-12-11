Агата Муцениеце показала первые кадры из роддома

На видео, опубликованном в ее блоге, 34-летняя актриса показала просторную палату в одном из самых популярных роддомов Москвы, где традиционно рожают российские знаменитости. По словам актрисы, атмосфера в клинике была настолько теплой, что она ни на минуту не чувствовала себя в больнице.

Агата Муцениеце подтвердила – она вновь стала мамой. Спустя несколько дней после родов звезда поделилась первыми кадрами из роддома и трогательными моментами возвращения домой.

Видео: соцсети/@ agataagata

"Самое главное для меня в этот день было почувствовать, что я не в госпитале, а в надежных и теплых руках", – отметила Муцениеце, добавив, что особенно благодарна врачу, сопровождавшему ее роды.

Актриса также призналась, что с улыбкой восприняла фразу персонала при выписке: "Ждем вас еще".





"Ты кривой улыбкой прихрамывая выдавливаешь нервный смешок... и снова приезжаешь. Мы, женщины, конечно, великие создания", – с юмором написала она.

На фото и видео с выписки Агата запечатлена со старшими детьми – 14-летним Тимофеем и 9-летней Мией. Под публикацией мгновенно появились сотни поздравлений от поклонников. Сама экс-ведущая шоу "Голос. Дети" отметила, что уже выписалась.



2025 год стал для Муцениеце во всех смыслах переломным. Летом актриса вышла замуж за музыканта Петра Дрангу, а вскоре к ней вернулся старший сын Тимофей, который больше года жил с отцом – актером Павлом Прилучным. Судебные разбирательства о месте проживания ребенка завершились в пользу Агаты, а сам Павел, по словам адвоката, поддержал решение сына остаться с мамой.





