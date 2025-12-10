Natan сообщил о планах покинуть Black Star после ухода Клавы Коки

На фоне новости о завершении десятилетнего сотрудничества Клавы Коки с Black Star стало известно, что в ближайшие годы лейбл покинет еще один артист. Рэпер Алишер Мирзохонов, выступающий под псевдонимом Natan, сообщил, что его контракт подходит к концу, и продлевать сотрудничество он не планирует.

Заявление музыканта прозвучало через два дня после того, как Клава Кока объявила о начале самостоятельной карьеры. Для певицы это решение стало поворотным: после десяти лет партнерства она решила выйти в новый этап без поддержки команды, с которой прошла путь от начинающей артистки до медийной звезды. По словам представителей Black Star, расставание прошло спокойно – и артистка, и лейбл реализовали все, что могли, а дальнейшее развитие требует автономности.

Natan, работающий с компанией не первый год, сообщил, что полностью исполнит обязательства по контракту, который рассчитан еще на два года. Однако после этого он намерен продолжить путь вне крупных продюсерских структур и заняться творчеством самостоятельно. Исполнитель подчеркнул, что решение не связано с конфликтами. Он видит свои перспективы в свободном формате, где сможет самостоятельно определять творческую траекторию.