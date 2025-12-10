Никита Ефремов получил три года условно по делу о финансировании запрещенной организации

26-летний блогер и бизнесмен Никита Ефремов*, основавший одноименную сеть магазинов одежды и обуви, получил три года условного лишения свободы с таким же испытательным сроком. Решение вынес суд Подмосковья, признав его виновным по делу о финансировании организации, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена.

Как установило следствие, на протяжении полугода (с августа 2021 по февраль 2022 года) предприниматель подключил автосписание средств и несколько раз перечислил деньги структуре, входящей в реестр экстремистских. Переводы проходили из Москвы и области. По материалам дела, именно эти транзакции стали основанием для возбуждения уголовного преследования. Минувшим летом блогера задержали в аэропорту Шереметьево, после чего суд временно ограничил ему ряд действий. Ефремову* грозило до восьми лет лишения свободы.

Параллельно с уголовным делом предприниматель оказался вовлечен и в гражданские разбирательства. Ранее Арбитражный суд взыскал с него более 11 миллионов рублей по иску подмосковной компании, однако детали спора не раскрываются.

* Никита Ефремов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.