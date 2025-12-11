Джонни Депп получил главную роль в англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты"

Джонни Депп получил главную роль в первой западной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Кроме того, Депп станет продюсером картины: фильм создается под эгидой его студии IN.2 Film, основанной в 2020 году.

Проект был официально представлен на международном кинофестивале в Саудовской Аравии. Над экранизацией работают продюсеры Светлана Дали, имеющая российские корни, Грэйс Ло, Наташа Рогаль и Константин Елкин. Режиссер фильма пока не утвержден, но известно, что съемки планируют начать уже в следующем году.

Светлана Дали уже сотрудничала с Деппом над его предыдущими проектами – исторической драмой "Жанна Дюбарри", открывавшей Каннский кинофестиваль 2023 года, и предстоящей биографией "Моди: Три дня на крыльях безумия". Новый проект обещает стать самым амбициозным в продюсерской карьере актера.

Для Деппа это не только творческое, но и символическое возвращение: после многолетних судебных разбирательств с Эмбер Херд и перерыва в голливудских съемках актер вновь берется за крупную международную постановку. Его участие в экранизации "Мастера и Маргариты" уже вызвало широкий резонанс – западная пресса называет этот выбор "неожиданным, но интригующим".

Роман Булгакова, опубликованный уже после смерти писателя, считается одним из самых влиятельных произведений XX века. Он переведен более чем на 40 языков и неоднократно вдохновлял кинематографистов. Однако до сих пор Голливуд не выпускал собственной адаптации.