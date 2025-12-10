Памела Андерсон впервые подтвердила отношения с Лиамом Нисоном

Памела Андерсон впервые открыто рассказала о своих отношениях с Лиамом Нисоном. В интервью журналу People актриса подтвердила, что между ними действительно была романтическая история, но она длилась недолго.

По словам Андерсон, их близость началась уже после окончания съемок фильма, где они вместе работали. Актриса провела несколько дней в доме Нисона в северной части штата Нью-Йорк. Там они много разговаривали, ужинали вместе и просто наслаждались тишиной за пределами Голливуда. Она вспоминает, что актер представил ее окружающим как "будущую миссис Нисон", а она, в свою очередь, помогала ухаживать за садом – в частности, за розами, которые ему особенно дороги.

Памела отметила, что сейчас их роман остался в прошлом, но отношения не закончились холодно – наоборот, актеры сохранили уважение и теплую связь. По словам Андерсон, они с Лиамом решили разойтись, когда оба получили новые рабочие предложения и ушли в проекты, требующие полного погружения. Однако актеры продолжают общаться: по ее словам, Нисон часто поддерживает ее и гордится ее достижениями.

О романе актеров впервые заговорили после их совместных выходов в рамках промо-тура фильма "Голый пистолет". Тогда они часто появлялись вместе, обменивались шутками и не скрывали симпатии. Но лишь теперь Памела подтвердила, что их связь действительно существовала.