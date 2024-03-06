Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже

В Париже в эти дни проходит одно из самых значимых событий в мире моды – Неделя моды. Это грандиозное мероприятие собирает в столице Франции лучших дизайнеров, моделей, журналистов и ценителей моды со всего мира.

На Неделе моды в Париже представляют свои новые коллекции ведущие модные дома, такие как Chanel, Dior, Louis Vuitton, Givenchy и многие другие. Дизайнеры демонстрируют последние тенденции и творческие идеи, создавая уникальные и неповторимые образы для будущего сезона.

Помимо показов мод, в рамках мероприятия проходят различные презентации, лекции, встречи и вечеринки, которые собирают важных игроков модной индустрии и создают уникальную атмосферу творчества и вдохновения.





На шоу Stella McCartney появились Пэрис Джексон, Наталья Водянова и многие другие звезды индустрии моды. Водянова перетянула на себя одеяло, приковав к себе все внимание присутствовавших. Стоит отметить, что она вышла на подиум во второй раз за несколько дней. 42-летняя модель эффектно закрыла показ в объемной шубе из искусственного меха.