Полад Бюльбюль Оглы – один из самых популярных в советское время артистов. Он сочинял музыку, исполнял песни и снимался в кинофильмах. А узнаваемый легкий голос стал настоящей визитной карточкой артиста.

Детство и юность

Полад Бюльбюль Оглы родился в 1945 году в Баку. Его отец был оперным исполнителем и выступал под псевдонимом "Бюльбюль". Поэтому жизнь Полада с детства была связана с музыкальным искусством.

В 1960 году он в первый раз вышел на сцену и аккомпанировал своему отцу. В 17 лет он уже сочинял песни для себя и для своего товарища Муслима Магомаева . А в 1962 году он поступил в Бакинскую консерваторию.





Творчество

Бюльбюль Оглы ярко демонстрировал азербайджанские музыкальные традиции в своем творчестве. Артиста считают основоположником направления в эстрадной музыке, где сочетаются народный колорит и актуальные мелодии. Бюльбюль Оглы был не только виртуозным исполнителем. Он также сочинял симфонические произведения, музыку к фильмам и мюзиклам.

Достижения

Бюльбюль Оглы получил всенародную любовь публики в Советское время. Его звонкий и летящий тембр невозможно было спутать ни с каким другим. Артист виртуозно владел им и исполнял песни с использованием сложных музыкальных приемов. Именно это и привлекало поклонников со всего Советского союза.

Полад Бюльбюль Оглы признан народным артистом Азербайджана и почетным обладателем важных государственных премий. С 1988 по 2006 год он занимал место министра культуры Азербайджанской Республики. В 2006 году его назначили Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Эту должность он занимает по сей день – живет в Москве.

Родившийся в творческой семье Полад Бюльбюль Оглы достойно продолжил музыкальную линию и стал настоящим новатором в музыке Советского времени.

