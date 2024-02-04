Из-за рака легких умер знаменитый актер и телеведущий Джонни Ирвин

2 февраля ушел из жизни британский актер, писатель, шоумен Джонни Ирвин. Ему было всего 50 лет. В 2020 году Ирвину диагностировали рак легких, и уже тогда прогнозы были неутешительными. Врачи считали, что шоумену осталось жить всего несколько месяцев. Актер публично рассказал об этом спустя 2 года и смог прожить 4 года после постановки страшного диагноза.





Джонатан "Джонни" Джеймс Ирвин известен по шоу "Место под солнцем". Он был его ведущим. Также многие могут знать актера по сериалу “Побег в деревню”.

Сам Ирвин в интервью много раз говорил о своем диагнозе. Он понимал, что его время ограничено, но до последнего хотел быть энергичным, бодрым и позитивным. Последние дни Джонни провел с женой и тремя детьми.

4 февраля – важная дата для людей с диагнозом, как у Джонни Ирвина. Это всемирный день борьбы с раком. Цель этой даты – повысить осведомленность людей об этом тяжелом заболевании и привлечение внимания к проблемам тех, кто борется с недугом. В этот день актуально напомнить про простые меры, способные значительно снизить риск возникновения рака: отказ от курения, физическая активность, вакцинация от вирусов и избегание длительного нахождения под солнцем.