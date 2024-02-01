Катя Лель рассказала о проблемах с алкоголем у бывшего мужа

Популярная исполнительница Катя Лель была счастлива в отношениях 18 лет, 15 из которых находилась в официальном браке. Супруг певицы, бизнесмен Игорь Кузнецов, не давал общественности повода заподозрить неладное. Возлюбленные не попадали в громкие скандалы и не выясняли личные проблемы на глазах у публики. Поэтому новость о том, что артистка подала на развод, стала настоящей неожиданностью для многих.

Оказалось, Катя Лель приняла столь непростое решение еще летом. В интервью исполнительница хита "Мой мармеладный" признавалась, что развод с Игорем Кузнецовым прошел мирно и без неприятных инцидентов. Некогда возлюбленные просто разошлись у лифта, пожелав друг другу счастья.

Причиной развода, по словам певицы, стало недоверие к флиртующему с другими женщинами мужу. Правда, накануне выяснилось, что основание для развода было несколько иное.





Вчера, 31 января, на YouTube-канале Катерины Гордеевой* вышло новое интервью с артисткой. В ходе беседы Катя Лель призналась, что ее супруг имел серьезные проблемы с алкоголем. Певица давала мужу много возможностей и шансов завязать с привычкой, однако он ими не воспользовался. Однажды утром звезда проснулась и приняла решение уходить из этих отношений. Катя Лель, не называющая себя матерью Терезой, считает, что пороки супруга разрушали ее жизнь.

В беседе с интервьюером певица также рассказала, что на развод решилась благодаря дочери. 14-летняя Эмилия прекрасно понимала, что в семье происходит неладное, поэтому не стала отговаривать маму от прекращения отношений с отцом. Катя Лель очень благодарна наследнице за ее мудрое поведение.

* Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.