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Катя Лель рассказала о проблемах с алкоголем у бывшего мужа

Катя Лель рассказала о проблемах с алкоголем у бывшего мужа

О том, что сердце популярной певицы Кати Лель свободно, общественность узнала в декабре прошлого года. Позже артистка призналась, что действительно рассталась с супругом и подала на развод.

Популярная исполнительница Катя Лель была счастлива в отношениях 18 лет, 15 из которых находилась в официальном браке. Супруг певицы, бизнесмен Игорь Кузнецов, не давал общественности повода заподозрить неладное. Возлюбленные не попадали в громкие скандалы и не выясняли личные проблемы на глазах у публики. Поэтому новость о том, что артистка подала на развод, стала настоящей неожиданностью для многих. 

Оказалось, Катя Лель приняла столь непростое решение еще летом. В интервью исполнительница хита "Мой мармеладный" признавалась, что развод с Игорем Кузнецовым прошел мирно и без неприятных инцидентов. Некогда возлюбленные просто разошлись у лифта, пожелав друг другу счастья.

Причиной развода, по словам певицы, стало недоверие к флиртующему с другими женщинами мужу. Правда, накануне выяснилось, что основание для развода было несколько иное. 

Катя Лель. Фото: соцсети / @katyalelofficial

Вчера, 31 января, на YouTube-канале Катерины Гордеевой* вышло новое интервью с артисткой. В ходе беседы Катя Лель призналась, что ее супруг имел серьезные проблемы с алкоголем. Певица давала мужу много возможностей и шансов завязать с привычкой, однако он ими не воспользовался. Однажды утром звезда проснулась и приняла решение уходить из этих отношений. Катя Лель, не называющая себя матерью Терезой, считает, что пороки супруга разрушали ее жизнь. 

В беседе с интервьюером певица также рассказала, что на развод решилась благодаря дочери. 14-летняя Эмилия прекрасно понимала, что в семье происходит неладное, поэтому не стала отговаривать маму от прекращения отношений с отцом. Катя Лель очень благодарна наследнице за ее мудрое поведение. 

* Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

1 февраля 2024, 17:49
Катя Лель. Фото: соцсети / @katyalelofficial
Ольга Андреева
YouTube-канал "Скажи Гордеевой"• Требует проверки

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