Это их день: самые счастливые мамочки российского шоу-бизнеса

24 ноября 2024 года отмечается День матери – особый праздник, посвященный самым дорогим и любимым женщинам на свете. Материнство – это не только большая радость, но и огромная ответственность, особенно когда твоя жизнь постоянно на виду у миллионов людей. Мы расскажем о знаменитых мамочках российского шоу-бизнеса, которые успешно совмещают карьеру и семью, вдохновляя своим примером многих женщин.

Полина Гагарина





Певица с уникальным голосом и харизмой, Полина Гагарина – мама двоих замечательных детей: сына Андрея и дочери Мии, рожденных от разных мужей. Несмотря на насыщенный график концертов и участие в телевизионных проектах, артистка всегда находит время для семьи. Исполнительница предпочитает оберегать наследников от внимания широкой публики, поэтому достаточно редко показывает их в соцсетях, в отличие от коллег по цеху.

Мария Кожевникова