"4380 суток вместе": Утяшева трогательно поздравила Волю с никелевой свадьбой

Ляйсан Утяшева и Павел Воля являются одной из самых образцовых пар российского шоу-бизнеса. Они не дают публике усомниться в их крепком союзе. Напротив, они всячески демонстрируют свою любовь друг к другу. Например, недавно гимнастка трогательно поздравила супруга с 12-летием брака, что в народе называют никелевой свадьбой.

В недавней публикации в соцсетях Ляйсан выразила глубокие чувства к своему мужу, подчеркнув, что их любовь с годами становится только крепче. Она отметила то, как быстро пролетели эти годы вместе, наполненные счастливыми моментами, светлыми воспоминаниями и детским смехом их детей. Каждый день совместной жизни для нее особенный и незабываемый.

"Так быстро пронеслись эти 4380 суток вместе… Я помню каждый", – трогательно написала Утяшева.





Особое внимание в своем публичном сообщении гимнастка уделила их способности общаться друг с другом. По ее словам, их привычка говорить часами переросла в годы непрерывных разговоров, и они до сих пор не могут наговориться. Она дала понять, что эта эмоциональная связь и взаимопонимание являются фундаментом их отношений.

Ляйсан Утяшева также вспомнила о первом танце в парке, с которого началась их история любви. Она надеется, что этот танец с любимым мужем, Павлом Волей, никогда не закончится.

К слову, комик очень часто во всеуслышание говорит о любви к супруге. Во время съемок шоу Comedy Club Павел при каждом удобном случае произносит: "Ляйсан, я люблю тебя" – причем настолько часто, что эти слова стали объектом всевозможных шуток. Например, другие комики говорят, что Утяшева сама заставляет его это делать.

Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля связали себя узами брака в ноябре 2012 года. Спустя полгода на свет появился их первенец, сын Роберт. Через два года родилась дочь София. Супруги оберегают детей от внимания широкой публики.

