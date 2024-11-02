Вулкан прорвало: Лазарев пожалел, что не принял успокоительные перед съемками шоу

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Певец признался, что ему было тяжело на съемках популярного проекта.

Шестой сезон шоу "Ну-ка, все вместе!", которое показывает телеканал "Россия-1", выдался ярким и напряженным. Сотне членов жюри, председателем которого является певец Сергей Лазарев, было очень сложно выбрать лучших из лучших. Каждый выпуск запомнился зрителям горячими спорами между экспертами, оценивающими выступления конкурсантов. Лидер сотни вступал в конфликт с остальными экспертами, отчитывая их якобы за предвзятые оценки.

Во время полуфинала Сергей Лазарев, наблюдая за членами жюри, которые не хотели выносить положительный вердикт сильным участникам, не смог держать себя в руках. Во время выступления одной из конкурсанток, артист перелез через несколько уровней "стены", и самостоятельно нажал на кнопку. Свой поступок артист оправдывает своей убежденностью в субъективности оценок некоторых экспертов.

"Этот выпуск особо впечатлительным я советую смотреть, приготовив успокоительные. Ах, если бы кто-то предупредил меня об этом заранее, я бы точно их принял", – написал певец в своем телеграм-канале перед выходом очередного выпуска шоу "Ну-ка, все вместе!" в эфир.

Ранее Сергей Лазарев говорил, что за шесть сезонов изучил поведение большинство членов экспертной сотни, поэтому якобы убежден в их предвзятости. По словам артистка, по вине некоторых из них действительно сильные участники несправедливо покидают шоу, поэтому он продолжает всячески противостоять субъективным оценкам членов жюри.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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