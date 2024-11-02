Муж Анастасии Заворотнюк впервые вышел на лед после ее смерти: сбрил бороду и помолодел

Известный фигурист Петр Чернышев снова вышел на лед спустя пять месяцев после кончины Анастасии Заворотнюк. 53-летний спортсмен появился на шоу "Вечера на хуторе 2.0", чем удивил зрителей, которые не ожидали его увидеть. Петр выступил дуэтом с Татьяной Навкой, представ перед поклонниками в образе князя Потемкина.

Не меньше, чем появление Чернышева на льду, публику удивил и внешний вид фигуриста. Ради роли фаворита императрицы он сбрил бороду и, как утверждают зрители, помолодел лет на десять.

"Вы в потрясающей форме!"; "Я очень рада, что Чернышев появился на льду! Ему сейчас это очень нужно!" – отметили пользователи Сети.

Напомним, в мае этого года Чернышев похоронил жену – заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк. На протяжении пяти лет звезда "Моей прекрасной няни" пыталась победить одну из самых сложных форм онкологии головного мозга – глиобластому. После того как у актрисы обнаружили заболевание, она перестала появляться в обществе. Родные сделали все возможное, чтобы подробности состояния Анастасии не муссировались в СМИ.



Последние пять месяцев после смерти жены Чернышев посвятил семье и не появлялся на публике. Сейчас фигурист в одиночку воспитывает шестилетнюю дочь Милу.

Ранее старшая дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как справилась с горем после смерти мамы.