"Дураков очень много": Шаляпин призвал к разумному подходу к моде и возвращению к классике

Певец Прохор Шаляпин в интервью для ютуб-шоу "Звездный гардероб" высказался о современных тенденциях в моде и стиле среди российских артистов. По его словам, в нынешнем шоу-бизнесе сложно найти персон, которые могли бы служить истинными эталонами стиля.

Шаляпин отметил, что на современной сцене мало артистов, чей образ вызывает восхищение и может служить примером для подражания. Артист восхищается классическим стилем, который, как он считает, остается актуальным независимо от времени. В качестве примера он привел легендарного оперного певца Федора Шаляпина, чей внешний облик, по мнению Прохора, и спустя столетие выглядит современно и достойно.

Певец указал на недолговечность текущих модных трендов. Мол, это все мимолетно и поверхностно.

"Мы же понимаем, что это для дураков, которых, к счастью или к сожалению, очень много", – сказал Прохор.

Он считает, что подлинный стиль не зависит от ярких брендов и дорогих вещей, а основывается на умении подобрать образ, который подчеркнет индивидуальность и будет актуален на протяжении многих лет.