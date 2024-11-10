Регина Тодоренко призналась, что мешает сыновьям становиться самостоятельными

Телеведущая и актриса Регина Тодоренко откровенно рассказала о своих переживаниях, связанных с воспитанием детей, и призналась, что чрезмерная опека мешает ее сыновьям становиться самостоятельными. В своем телеграм-канале она поделилась размышлениями о материнстве и осознанием собственных ошибок.

По словам Регины, первые два года жизни ребенка она старалась максимально его оберегать, даже от близких людей, включая мужа. Она контролировала все аспекты ухода за ребенком, считая, что только ее подход является верным. Это привело к тому, что вместо постепенного увеличения физической и эмоциональной дистанции между собой и сыном, она лишь сокращала ее, превращаясь в "наседку". В результате возникла нездоровая привязанность, которая препятствовала естественному развитию самостоятельности у ребенка, заметила телезвезда.



Как отметила Тодоренко, в числе ошибок ее материнства не только отказ от помощи близких людей, но и отсутствие ухода за собой ради внимания к детям, а также активное участие в спортивной жизни ребенка и нежелание вести интимную жизнь.



Регина подчеркнула, что осознание ошибок стало для нее важным шагом к изменению подхода в воспитании. Она считает важным научиться вовремя "отключать тумблер контроля", признавая, что по натуре является человеком, склонным к излишнему надзору.



Теперь телеведущая намерена работать над собой, чтобы дать своим сыновьям больше свободы для самостоятельного развития. Она стремится поддерживать и направлять детей, позволяя им получать собственный опыт и учиться на своих ошибках. Как отметила знаменитость, это непростой путь, но он важен для роста и формирования личности детей.



Напомним, Регина Тодоренко и ее супруг, певец Влад Топалов, воспитывают двоих сыновей – Михаила (2018 г.р.) и Мирослава (2022 г.р.).

