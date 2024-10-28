"Не видела мужа пять дней": Буланова рассказала, как совмещает работу и личную жизнь

Летом прошлого года Татьяна Буланова сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе нее почти на 20 лет. Разница в возрасте не стала помехой для личной жизни. Уже после заключения брака артистка рассказывала в интервью, что ей очень повезло с супругом, хотя из-за работы видятся реже, чем хотелось бы.

В недавней беседе с журналистами Татьяна Буланова рассказала, что совмещать работу и личную жизнь ей все-таки удается. По словам певицы, она и супруг стараются проводить время вместе, посвящая друг другу вечера. Например, после фестиваля "Имена России", в котором исполнительница приняла участие, она сразу же отправилась к любимому.

"Я не видела мужа пять дней", – пожаловалась 55-летняя певица.

Как отметила артистка, она с удовольствием проводит время дома вместе с мужем, и вовсе не настаивает на посещении ресторанов. При этом Татьяна Буланова понимает, что таковы обстоятельства на данный момент, и ничего с этим поделать пока нельзя. Мол, у каждого своя работа.





Напомним, Валерий Руднев – третий муж Татьяны Булановой. Впервые артистка вышла замуж в 1992 году за музыканта Николая Тагрина, от которого вскоре родила первенца. После развода в 2005-м певица зарегистрировала брак с футболистом Владиславом Радимовым. Он стал отцом второго сына знаменитости. Развод был в 2016-м.