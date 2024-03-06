Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта

"Общество, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным", – говорил легендарный классик Лев Николаевич Толстой. Ведь братья наши меньшие часто нуждаются в человеческой заботе и защите, но не могу попросить о помощи. В такой же ситуации оказался лебедь по имени Бах.

Сообщается, что птицу привезли в Волгоград из Калмыкии в начале марта. Основатель центра реабилитации диких животных "Птичий Остров" Алина Ерина рассказала, что состояние пернатого оставляет желать лучшего. По ее словам, лебедь практически полностью слепой, к тому же, накануне он пережил инсульт.

Представитель центра рассказала, что Бах не встал на лапы после транспортировки. Сначала работники учреждения решили, что птице было тесно в переноске. Однако крылатый пациент не оправился даже спустя некоторое время. Тогда стало понятно, что ситуация куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд.

"На воде перевернулся кверху животом, не держит опору. Сразу стали советоваться со специалистами, вывод крайне неутешительный – инсульт." – поделилась Алина Ерина.

По словам основательницы центра, сейчас лебедь чувствует себя растерянным и напуганным. Однако специалисты и волонтеры делают все возможное, чтобы его состояние улучшилось.