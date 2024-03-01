Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году

Многие женщины не понаслышке знают, насколько тяжелыми могут быть периоды беременности и первых лет материнства. Пополнение в семье нередко сопровождается моральными и психологическими трудностями, а также значительным ростом расходов. К счастью, в нашей стране мамы имеют возможность получать хорошую поддержку от государства.

В число выплат, на которые могут рассчитывать семьи с детьми, относятся пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком для работающих мам. Как уточняет источник, в текущем году их максимальные размеры составляют 565 тысяч рублей и 49 тысяч рублей. Но к следующему году они будут проиндексированы.

Минтруд озвучил максимальные размеры пособий, которые семьи смогут получить в 2025 году. Первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина уточнила, что выплаты по беременности и родам с 1 января следующего года будут доходить до 794 тысяч рублей. А пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающей матери будет проиндексировано до 69 тысяч рублей. Эта сумма станет максимальной, на которую смогут рассчитывать подходящие по условиям женщины с маленькими детьми.



Как отметила Баталина, размер выплат ежегодно растет в том числе благодаря работе нового Социального фонда, образованного путем объединения ПФ и Фонда соцстрахования. Как известно, он начал свою работу 1 января 2023 года.