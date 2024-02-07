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"Синяя борода" или вечный женатик: как распознать мужчину с подвохом

Иногда за красивым и импозантным мужчиной скрывается сюрприз, который становится очевидным только после ЗАГСа.

Не зря, судя по всему, в народе бытует мнение: для того, чтобы узнать человека, нужно вместе с ним съесть пуд соли. Особенно это утверждение было бы полезно для тех, кто спешит замуж. Ведь, порой, девушка, не вдаваясь в личные характеристики избранника, спешит с ним под венец. А после молодой жене приходится расхлебывать последствия своего необдуманного поступка. И все это происходит из-за того, что у "идеального" возлюбленного внезапно проявляются качества характера, про которые невеста даже не подозревала. Чаще всего, неожиданным сюрпризом является личность под названием "нарцисс".

Такие мужчины с самого начала захватывают внимание своей избранницы какими-то необыкновенными поступками, шикарными букетами цветов и частым вниманием. Как правило, они впитывают с детства ощущение "избранности" и считают, что у них должно быть все самое лучшее. К сожалению, такой подход они переносят и на отношения и ищут не личность, а "красивую игрушку".

Девушка, которая привлечет внимание нарцисса, непременно должна соответствовать всем его "пунктикам". А как же иначе? И не стыдно должно быть выйти в свет, и похвалиться хорошо бы друзьям своим новым "приобретением".

Беда в том, что девушка не сразу понимает, с кем связала свою жизнь, когда выходит замуж за такого мужчину. И только спустя какое-то время приходит мысль, что роль в жизни мужа сводится к демонстрации ее "достоинств". Речи об интересе к женской личности у такого человека нет.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Свадебная церемония дает нарциссу ощущение того, что он находится в центре внимания. Поэтому представитель такого типа личности не гнушается периодически ходить под венец. И когда его очередная избранница понимает, что перед ней не принц на белом коне, а обыкновенный манипулятор и "Синяя борода", она, как правило, его оставляет. Тогда нарцисс начинает искать новую жертву. Ну, или абьюзер выкачивает всю энергию из своей спутницы, и она просто убегает, чтобы себя спасти.

А молодой красавец снова и снова женится. Помимо самого торжества и внимания публики, "завидный жених" получает возможность в очередной раз испытать, так ли идеальна его суженая, как он себе представляет. А если он заметит что-то не соответствующее его ожиданиям, мистер "Синяя борода" тут же "накажет" свою жертву. Для этого нарциссы используют игнор, манипуляции, обесценивание, перекладывание ответственности на женщину и многое другое.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Если вы заметили в паспорте вашего нового ухажера несколько штампов, стоит задуматься. А что если ваш роман – это очередная его попытка поймать в свои сети новую "визитную карточку"? Вот несколько признаков, которые должны вас насторожить:

Все ваши разговоры сводятся к обсуждению его успехов на работе, самочувствия, взглядов, воспоминаний из детства и много другого, что касается лично его.

Когда вы высказываетесь, он выражает явную незаинтересованность, зевает, отвлекается на телефон, смотрит в сторону.

Если у него есть дети от предыдущих браков, он либо с ними не общается, либо забывает про дни рождения. 

Бывшие жены не имеют право на существование в его памяти, поэтому он о них говорит либо плохо, либо предпочитает молчать. 

Не зря психологи утверждают, что мужчины менее склонны к браку, чем женщины. Конечно, в жизни бывают разные обстоятельства. Однако ж тенденция такова, что большое количество штампов в паспорте, заводит чаще нарцисс, как заявляют специалисты.

7 февраля 2024, 02:28
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Елена Беловицкая
Клео.ру✓ Надежный источник

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